¿Tenés iPhone? Descubrí cuál es el mejor tono de alarma para arrancar el día con energía, según la ciencia

Esa combinación permite que el cerebro vaya activándose de manera gradual, con menos sobresalto. El resultado es menos sensación de “cabeza pesada” y mejor concentración en los primeros minutos del día. Otras opciones melódicas similares del iPhone, como “By the Seaside” o “Uplift”, también encajan en este patrón sonoro recomendado. Lo importante es que el tono se parezca más a una canción suave que a una sirena de emergencia.