Un curso gratuito de Las Talitas enseña el paso a paso para que confecciones tu vestido playero

La Subdirección de Empleo de Las Talitas anunció un nuevo taller de verano gratuito para interesados en iniciarse en el diseño textil. La propuesta incluye cuatro clases intensivas orientadas a la confección de un vestido playero, una prenda necesaria durante la temporada estival, que sirve para explorar la costura como hobby o futura salida laboral.
El curso se imparte con cupos limitados y para participar no es necesario tener conocimientos previos. En el Municipio de Las Talitas señalaron que la iniciativa forma parte de una agenda de talleres que se mantienen activos durante el año, pero que en esta etapa suman opciones vinculadas al verano para acompañar la demanda local.
Los detalles de la capacitación
El taller comienza el lunes 1 de diciembre, de 17 a 19, en el salón de usos múltiples de las calles 39 y 4 de Las Talitas. La segunda instancia será el miércoles 3 de diciembre, también de 17 a 19, en el Club Estación Experimental. Según informaron desde la Subdirección de Empleo, ambas sedes se eligieron por su accesibilidad y ubicación. La organización no anunció aún las fechas y sedes de las dos últimas clases.
Las clases están pensadas para que cada participante logre terminar su prenda, aprendiendo sobre moldes, cortes, puntadas básicas y terminaciones. El objetivo es que cualquier persona, incluso sin experiencia, pueda avanzar desde cero hasta tener su propio vestido playero listo para usar.
La inscripción se realiza por WhatsApp al 381 579 3805, un canal que la Municipalidad de Las Talitas utiliza para centralizar la organización de sus talleres y mantener el contacto con los vecinos que se suman a estas actividades.