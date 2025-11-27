Un curso gratuito de Las Talitas enseña el paso a paso para que confecciones tu vestido playero

Los detalles de la capacitación

El taller comienza el lunes 1 de diciembre, de 17 a 19, en el salón de usos múltiples de las calles 39 y 4 de Las Talitas. La segunda instancia será el miércoles 3 de diciembre, también de 17 a 19, en el Club Estación Experimental. Según informaron desde la Subdirección de Empleo, ambas sedes se eligieron por su accesibilidad y ubicación. La organización no anunció aún las fechas y sedes de las dos últimas clases.