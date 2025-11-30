Secciones
SociedadActualidad

Santoral del 30 de noviembre: ¿qué santos celebran la Iglesia Católica?

En este día se recuerda a una de las figuras apostólicas más importantes.

Santoral del 30 de noviembre: ¿qué santos celebran la Iglesia Católica?
Hace 2 Hs

El 30 de noviembre el santoral católico celebra a una de las figuras apostólicas más importantes del cristianismo: San Andrés Apóstol, primer discípulo llamado por Jesús y patrono de numerosos países y profesiones. Junto a él, la Iglesia recuerda a otros santos y beatos cuya vida dejó una huella profunda en la tradición cristiana.

San Andrés Apóstol: apóstol, mártir y patrono

El protagonista principal del santoral del 30 de noviembre es San Andrés, hermano de San Pedro y uno de los doce apóstoles. Nacido en Betsaida, fue inicialmente discípulo de Juan el Bautista hasta que conoció a Jesús, a quien siguió de inmediato.

Predicó el Evangelio en Asia Menor y Grecia, donde murió mártir en una cruz en forma de aspa —conocida hoy como “cruz de San Andrés”— por considerarse indigno de morir de la misma manera que Cristo.

Es patrono de:

Escocia, Rusia y Grecia

Pescadores y navegantes

Matrimonios y mujeres embarazadas

Su figura representa la misión evangelizadora, la entrega total y la fidelidad que caracterizó a los primeros seguidores de Jesús.

San Tugdual, obispo

Además, la Iglesia recuerda a San Tugdual, también conocido como Tudwal, uno de los siete santos fundadores de Bretaña. Fue un misionero y obispo que contribuyó a la difusión del cristianismo en la región. Su labor pastoral dejó una fuerte impronta en las comunidades celtas.

San Joseph Marchand, mártir

El 30 de noviembre también se conmemora al sacerdote misionero francés San Joseph Marchand, miembro de las Misiones Extranjeras de París. Evangelizó en Vietnam durante el siglo XIX y murió mártir tras negarse a renunciar a su fe. Fue canonizado en 1988 por el papa Juan Pablo II.

Otros santos y beatos del 30 de noviembre

El calendario litúrgico también incluye a:

San Constancio de Frosinone, obispo.

San Maurelio de Voghenza, obispo y mártir.

Beato Alfredo Simón Colomina, sacerdote y mártir durante la Guerra Civil Española.

Beata María de San José (María Nieto Martín), religiosa española.

Estas figuras, aunque menos conocidas, representan la diversidad de vocaciones dentro de la vida cristiana: pastores, misioneros, mártires y consagradas que dedicaron su existencia a Dios y al servicio de los demás.

El sentido del santoral

El santoral católico es una guía que recuerda testimonios de fe que atraviesan los siglos. Cada día ofrece ejemplos inspiradores de personas que vivieron el Evangelio en contextos muy distintos, pero con una misma convicción espiritual. El 30 de noviembre, con la figura central de San Andrés, invita a reflexionar sobre la misión, la entrega y la esperanza.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El día que Barbra Streisand y Chahla perdieron el juicio
1

El día que Barbra Streisand y Chahla perdieron el juicio

Empresarios tucumanos apoyan la Reforma Laboral y piden límites al poder gremial
2

Empresarios tucumanos apoyan la Reforma Laboral y piden límites al poder gremial

Vacaciones 2026: cuánto costará veranear en la Costa Atlántica
3

Vacaciones 2026: cuánto costará veranear en la Costa Atlántica

Mi “amigo” no tiene cuerpo: la trampa de la amistad perfecta
4

Mi “amigo” no tiene cuerpo: la trampa de la amistad perfecta

Jaldo elevó un proyecto a la Legislatura para extender la emergencia en seguridad
5

Jaldo elevó un proyecto a la Legislatura para extender la emergencia en seguridad

El tiempo en Tucumán: la provincia se encuentra en alerta meteorológica por lluvias y tormentas
6

El tiempo en Tucumán: la provincia se encuentra en alerta meteorológica por lluvias y tormentas

Más Noticias
El Kimchi es el asado de Corea del Sur: la clave de un sabor complejo que llegó a Tucumán

"El Kimchi es el asado de Corea del Sur": la clave de un sabor complejo que llegó a Tucumán

Día Nacional del Mate: ¿por qué se celebra cada 30 de noviembre?

Día Nacional del Mate: ¿por qué se celebra cada 30 de noviembre?

Sigue el alerta por el cometa 3I/ATLAS y la NASA activó el protocolo de defensa global: ¿por qué?

Sigue el alerta por el cometa 3I/ATLAS y la NASA activó el protocolo de defensa global: ¿por qué?

El tiempo en Tucumán: la provincia se encuentra en alerta meteorológica por lluvias y tormentas

El tiempo en Tucumán: la provincia se encuentra en alerta meteorológica por lluvias y tormentas

Vacaciones 2026: la playa brasileña poco visitada que sorprende por su naturaleza única y queda cerca de Argentina

Vacaciones 2026: la playa brasileña poco visitada que sorprende por su naturaleza única y queda cerca de Argentina

Recuerdos fotográficos: 1996. La visita de Shakira a LA GACETA

Recuerdos fotográficos: 1996. La visita de Shakira a LA GACETA

Vacaciones 2026: cuánto costará veranear en la Costa Atlántica

Vacaciones 2026: cuánto costará veranear en la Costa Atlántica

Cómo reemplazar el pan en el desayuno de la manera más simple y saludable

Cómo reemplazar el pan en el desayuno de la manera más simple y saludable

Comentarios