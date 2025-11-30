Santoral del 30 de noviembre: ¿qué santos celebran la Iglesia Católica?

El 30 de noviembre el santoral católico celebra a una de las figuras apostólicas más importantes del cristianismo: San Andrés Apóstol, primer discípulo llamado por Jesús y patrono de numerosos países y profesiones. Junto a él, la Iglesia recuerda a otros santos y beatos cuya vida dejó una huella profunda en la tradición cristiana.
San Andrés Apóstol: apóstol, mártir y patrono
El protagonista principal del santoral del 30 de noviembre es San Andrés, hermano de San Pedro y uno de los doce apóstoles. Nacido en Betsaida, fue inicialmente discípulo de Juan el Bautista hasta que conoció a Jesús, a quien siguió de inmediato.
Predicó el Evangelio en Asia Menor y Grecia, donde murió mártir en una cruz en forma de aspa —conocida hoy como “cruz de San Andrés”— por considerarse indigno de morir de la misma manera que Cristo.
Es patrono de:
Escocia, Rusia y Grecia
Pescadores y navegantes
Matrimonios y mujeres embarazadas
Su figura representa la misión evangelizadora, la entrega total y la fidelidad que caracterizó a los primeros seguidores de Jesús.
San Tugdual, obispo
Además, la Iglesia recuerda a San Tugdual, también conocido como Tudwal, uno de los siete santos fundadores de Bretaña. Fue un misionero y obispo que contribuyó a la difusión del cristianismo en la región. Su labor pastoral dejó una fuerte impronta en las comunidades celtas.
San Joseph Marchand, mártir
El 30 de noviembre también se conmemora al sacerdote misionero francés San Joseph Marchand, miembro de las Misiones Extranjeras de París. Evangelizó en Vietnam durante el siglo XIX y murió mártir tras negarse a renunciar a su fe. Fue canonizado en 1988 por el papa Juan Pablo II.
Otros santos y beatos del 30 de noviembre
El calendario litúrgico también incluye a:
San Constancio de Frosinone, obispo.
San Maurelio de Voghenza, obispo y mártir.
Beato Alfredo Simón Colomina, sacerdote y mártir durante la Guerra Civil Española.
Beata María de San José (María Nieto Martín), religiosa española.
Estas figuras, aunque menos conocidas, representan la diversidad de vocaciones dentro de la vida cristiana: pastores, misioneros, mártires y consagradas que dedicaron su existencia a Dios y al servicio de los demás.
El sentido del santoral
El santoral católico es una guía que recuerda testimonios de fe que atraviesan los siglos. Cada día ofrece ejemplos inspiradores de personas que vivieron el Evangelio en contextos muy distintos, pero con una misma convicción espiritual. El 30 de noviembre, con la figura central de San Andrés, invita a reflexionar sobre la misión, la entrega y la esperanza.