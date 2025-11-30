Santoral del 30 de noviembre: ¿qué santos celebran la Iglesia Católica?

El sentido del santoral

El santoral católico es una guía que recuerda testimonios de fe que atraviesan los siglos. Cada día ofrece ejemplos inspiradores de personas que vivieron el Evangelio en contextos muy distintos, pero con una misma convicción espiritual. El 30 de noviembre, con la figura central de San Andrés, invita a reflexionar sobre la misión, la entrega y la esperanza.