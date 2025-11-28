Llega el “Gran Día” a Tucumán: con tu compra de Big Mac podés ayudar a Casa Ronald y a Fundación Cimientos

Este viernes 28 de noviembre, los locales de McDonald’s en toda la provincia celebran esta acción que convoca a miles de personas a colaborar a través de un gesto simple: comprar un Big Mac y ser parte de un impacto que transforma realidades. La venta está disponible en cada local, a través de la app de McDonald’s o las app de delivery como Rappi, Pedidos Ya y Mercado Libre.