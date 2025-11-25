Secciones
DeportesFútbol

Agenda de TV del martes: Chelsea-Barcelona y Manchester City-Bayer Leverkusen, lo mejor de la Champions League

Olympique Marseille-Newcastle, Napoli-Qarabag y Borussia Dortmund-Villarreal completan la grilla de partidos.

TAREA COMPLEJA. Enzo Fernández lidera al Chelsea, que hoy recibirá a Barcelona, por la quinta fecha de la Champions League. TAREA COMPLEJA. Enzo Fernández lidera al Chelsea, que hoy recibirá a Barcelona, por la quinta fecha de la Champions League. FOTO TOMADA DE X.COM/CHELSEAFC_SP
Hace 1 Hs

Euroliga

13: Dubai Basketball-París Basketball (DSports 2)

15: Hapoel Tel Aviv-Real Madrid (DSports 2)

UEFA Champions League

14: Ajax-Benfica (ESPN / Fox Sports)

14.30: Galatasaray-Union Saint-Gilloise (ESPN 2)

17: Chelsea-Barcelona (ESPN)

17: Bodo/Glimt-Juventus (ESPN 2)

17: Manchester City-Bayer Leverkusen (Fox Sports)

17: Olympique Marseille-Newcastle (ESPN 3)

17: Napoli-Qarabag (ESPN 4)

17: Slavia Praga-Athletic Club (ESPN 6)

17: Borussia Dortmund-Villarreal (Fox Sports 2)

Futsal AFA

22: Pinocho-Boca Juniors (TyC Sports)

NBA

22: Philadelphia Sixers-Orlando Magic (TNT Spors Premium)

NHL (Hockey sobre hielo)

 23: Dallas Stars-Edmonton Oilers (ESPN 3)

Temas Fútbol Club BarcelonaChelsea Football ClubJuventus Football ClubChampions LeagueEnzo Fernández
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El plan de recuperación que sigue Franco Mastantuono en Real Madrid para volver a la cancha

El plan de recuperación que sigue Franco Mastantuono en Real Madrid para volver a la cancha

Lo más popular
Los 10 puntos clave del crimen de Zoe, la niña de siete años en San Cayetano
1

Los 10 puntos clave del crimen de Zoe, la niña de siete años en San Cayetano

La Corte Suprema de Justicia de Tucumán elige hoy a su presidente
2

La Corte Suprema de Justicia de Tucumán elige hoy a su presidente

Reforma electoral en Tucumán: por qué se frenó y la puja liberal
3

Reforma electoral en Tucumán: por qué se frenó y la puja liberal

Los testimonios de arrepentidos marcan el ritmo del juicio por la causa Cuadernos
4

Los testimonios de arrepentidos marcan el ritmo del juicio por la causa Cuadernos

Impulsan que no puedan ser candidatos los condenados en primera instancia
5

Impulsan que no puedan ser candidatos los condenados en primera instancia

“La Niña” se acerca y crece la incertidumbre en el campo
6

“La Niña” se acerca y crece la incertidumbre en el campo

Más Noticias
Los 10 puntos clave del crimen de Zoe, la niña de siete años en San Cayetano

Los 10 puntos clave del crimen de Zoe, la niña de siete años en San Cayetano

Policías en la cuerda floja

Policías en la cuerda floja

Reforma electoral en Tucumán: por qué se frenó y la puja liberal

Reforma electoral en Tucumán: por qué se frenó y la puja liberal

Huracán impuso su juego y derrotó a Estudiantes en Tucumán por la Liga Argentina de Básquet

Huracán impuso su juego y derrotó a Estudiantes en Tucumán por la Liga Argentina de Básquet

A pocos días de las elecciones, se confirmó la primera baja en el plantel de San Martín

A pocos días de las elecciones, se confirmó la primera baja en el plantel de San Martín

Ateneo Parroquial venció a Newbery y así quedó definido el panorama tucumano en el Regional

Ateneo Parroquial venció a Newbery y así quedó definido el panorama tucumano en el Regional

Los testimonios de arrepentidos marcan el ritmo del juicio por la causa Cuadernos

Los testimonios de arrepentidos marcan el ritmo del juicio por la causa Cuadernos

La Corte Suprema de Justicia de Tucumán elige hoy a su presidente

La Corte Suprema de Justicia de Tucumán elige hoy a su presidente

Comentarios