A pocos días de las elecciones, se confirmó la primera baja en el plantel de San Martín

En pleno proceso electoral y con la nueva comisión directiva a días de asumir, San Martín comenzó a mover piezas dentro de un plantel que venía esperando definiciones. Mientras las listas ya quedaron oficializadas y el club transita horas de transición y expectativa, una noticia sacudió el tablero futbolístico y marcó el inicio de una renovación inevitable.
Juan Cuevas se convirtió en la primera baja del equipo en medio de este escenario. El mediocampista rescindió de manera anticipada su contrato, que tenía vigencia hasta el 31 de diciembre, y ya analiza una propuesta de un club de la Primera Nacional con sede en Buenos Aires. Su salida se produce en un momento clave: la nueva dirigencia deberá decidir qué estructura deportiva quiere para 2026 y evaluar qué otras salidas podrían concretarse en los próximos días.
El ciclo de Cuevas en La Ciudadela dejó números significativos y una convivencia emocional intensa con la hinchada. Este año disputó 34 partidos, anotó 5 goles y sumó 2 asistencias, mientras que en 2024 jugó 41 encuentros, con 4 goles y 5 pases de gol. En total, acumuló 75 partidos, 9 goles y 7 asistencias con la camiseta del “Santo”. Su paso dejó rendimiento, polémicas y una relación de “amor-odio” que él mismo reconoció sin rodeos.
El futbolista siempre fue frontal respecto a su vínculo con la tribuna. Admitió que los cuestionamientos lo potenciaban, recordó que nunca lo habían insultado tanto como en Tucumán y sostuvo que su carácter lo llevó a pedir la pelota aun en los momentos más tensos.
Lo que viene en La Ciudadela
La salida de Cuevas funciona como el primer capítulo de una etapa de reestructuración. Con las elecciones consumadas y una nueva comisión a punto de asumir, el club deberá definir cuál será el rumbo deportivo, quiénes continuarán y qué nombres se despedirán. En ese marco, no se descartan nuevas bajas en las próximas horas, en un proceso que recién empieza a tomar forma.