A pocos días de las elecciones, se confirmó la primera baja en el plantel de San Martín

Juan Cuevas se convirtió en la primera baja del equipo en medio de este escenario. El mediocampista rescindió de manera anticipada su contrato, que tenía vigencia hasta el 31 de diciembre, y ya analiza una propuesta de un club de la Primera Nacional con sede en Buenos Aires. Su salida se produce en un momento clave: la nueva dirigencia deberá decidir qué estructura deportiva quiere para 2026 y evaluar qué otras salidas podrían concretarse en los próximos días.