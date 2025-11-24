Listas oficializadas en San Martín: así quedaron conformadas las distintas agrupaciones

La confirmación llegó sin sobresaltos, pero con el peso institucional que esperaba el mundo San Martín. Antes de que la noche avance y mientras el estadio permanecía en silencio, la Junta Electoral cerró un paso decisivo: las tres listas fueron oficializadas tras cumplir con todos los requisitos estatutarios. La noticia se terminó de comunicar este lunes, en una reunión realizada a las 18.30, de la que participaron los apoderados de los tres espacios que estarán en la contienda del 30 de noviembre.