Listas oficializadas en San Martín: así quedaron conformadas las distintas agrupaciones

La confirmación llegó sin sobresaltos, pero con el peso institucional que esperaba el mundo San Martín. Antes de que la noche avance y mientras el estadio permanecía en silencio, la Junta Electoral cerró un paso decisivo: las tres listas fueron oficializadas tras cumplir con todos los requisitos estatutarios. La noticia se terminó de comunicar este lunes, en una reunión realizada a las 18.30, de la que participaron los apoderados de los tres espacios que estarán en la contienda del 30 de noviembre.
Ese encuentro, breve pero determinante, incluyó un punto técnico que debía resolverse antes de habilitar los próximos pasos del proceso electoral: la numeración oficial de cada agrupación.
La Junta propuso que todas fueran pares o todas impares y cedió a los apoderados la posibilidad de consensuar la opción final. Tras un intercambio claro y ordenado, se definió que las listas utilizarán números impares: la agrupación liderada por Samuel Semrik denominada como “Identidad Roja y Blanca” quedó registrada como Lista N° 1, “Modernicemos San Martín” la de Augusto Rodríguez como Lista N° 3, y la de Oscar Mirkin, bajo el sello “Unidad Roja y Blanca”, como Lista N° 5. También se dejó asentado el orden de presentación y la presencia de los representantes de las tres fórmulas durante toda la reunión.
Además, la Junta Electoral completó la verificación formal de cada uno de los candidatos. Se revisó que todos estuvieran al día en su situación societaria, un requisito indispensable para validar sus postulaciones.
Cumplido ese paso, las listas quedaron plenamente habilitadas para iniciar la etapa de trabajo político más intensa del año.
Con vistas al domingo
Con la oficialización consumada, el proceso electoral entra ahora en una fase completamente distinta. Ya no hay carpetas ingresando, avales contados ni negociaciones internas por cerrar. Lo que comienza es la competencia pública, la instancia en la que cada agrupación deberá explicar quiénes son, qué proponen y cómo planean conducir al club en un 2026 que se presenta desafiante tanto en lo deportivo como en lo institucional.
Desde este martes, la Junta Electoral avanzará en el último paso administrativo previo a la campaña: la depuración final del padrón. Una vez publicada la nómina definitiva de socios habilitados, que se dará a conocer el miércoles, comenzarán oficialmente cinco días de exposición, recorridas, reuniones y presentaciones. Será un período corto, pero intenso, en el que las tres listas deberán sintetizar meses de trabajo en mensajes claros y proyectos convincentes. Por su parte, los jefes de mesa serán oficializados el jueves.
San Martín llega a esta instancia con tres propuestas bien diferenciadas. Cada espacio deberá mostrar con nitidez su modelo de gestión, su mirada sobre la economía del club, su plan para La Ciudadela y su proyecto para el fútbol profesional, un tema central para los socios después de años marcados por altibajos deportivos. Los equipos técnicos de las tres fórmulas ya preparan documentos, gráficos, diagnósticos y plataformas que se irán exponiendo día tras día.
La campaña también pondrá a prueba la capacidad de los candidatos para dialogar con el socio común: aquel que no pertenece a agrupaciones, que no participa de reuniones políticas, pero que sigue cada movimiento del club desde la tribuna o desde su casa. Ese sector, mayoritario y fluctuante, será clave para inclinar la balanza. Por eso se espera que los encuentros abiertos, las recorridas por el barrio y las charlas temáticas en distintos espacios tengan un protagonismo especial.
Lo que se viene
Con las listas oficializadas, el escenario quedó definitivamente ordenado y la cuenta regresiva ya está en marcha. Los socios decidirán el 30 de noviembre entre tres proyectos, tres miradas y tres formas de interpretar el futuro inmediato de San Martín. La elección definirá mucho más que un nombre: establecerá el modelo de conducción, el tono institucional y la hoja de ruta que marcará los próximos años del club.