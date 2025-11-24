Mendoza: un concejal manejaba borracho un BMW descapotable, con una copa de vino en una mano

Mendoza vuelve a quedar en el centro de la polémica por hechos vinculados al alcohol al volante. En medio de lo que el propio gobernador Alfredo Cornejo definió como una “epidemia social”, un funcionario público fue detenido nuevamente por conducir en estado de ebriedad. Esta vez se trata de Martín Antolín, concejal del Partido Libertario en San Rafael, sorprendido por la Policía en pleno microcentro de la Ciudad de Mendoza.