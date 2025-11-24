Mendoza: un concejal manejaba borracho un BMW descapotable, con una copa de vino en una mano

Mendoza vuelve a quedar en el centro de la polémica por hechos vinculados al alcohol al volante. En medio de lo que el propio gobernador Alfredo Cornejo definió como una “epidemia social”, un funcionario público fue detenido nuevamente por conducir en estado de ebriedad. Esta vez se trata de Martín Antolín, concejal del Partido Libertario en San Rafael, sorprendido por la Policía en pleno microcentro de la Ciudad de Mendoza.
El episodio ocurrió durante la madrugada de este lunes en avenida Arístides Villanueva, cuando un control de tránsito detuvo al edil, que circulaba a bordo de un BMW descapotable blanco sin patente colocada y, según confirmaron fuentes oficiales, sosteniendo una copa de vino.
1,15 gramos de alcohol en sangre: el concejal triplicaba el límite permitido
Los agentes detectaron la irregularidad pasada la 1 de la mañana y procedieron a realizar el test de alcoholemia correspondiente. El resultado marcó 1,15 gramos de alcohol por litro de sangre, más del doble del máximo permitido en Mendoza, que es 0,5 g/l según la Ley de Tránsito provincial.
Por la infracción del artículo 67 bis de la Ley 9099, los agentes secuestraron el vehículo, retuvieron su licencia y trasladaron al concejal a la dependencia policial. Se espera que la multa ronde los 5 millones de pesos, uno de los montos más altos contemplados en la normativa local.
Desde la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza confirmaron el procedimiento:
“Antolín circulaba en un BMW descapotable. Lo pararon y el dosaje le dio 1,15. Se procedió a la detención y al secuestro del vehículo”, indicaron tras verificar el hecho con el Ministerio de Seguridad provincial.
Un antecedente que reabre el debate político: pedidos de renuncia
Martín Antolín, concejal desde 2023, encara aún dos años más de mandato. Sin embargo, el caso desató fuertes reclamos para que abandone su banca, replicando lo ocurrido meses atrás con Miqueas Burgoa, edil de Guaymallén detenido por manejar con 1,25 g/l de alcohol.
La vicegobernadora Hebe Casado fue categórica en redes sociales:
“Así como se le pidió la renuncia al concejal de la UCR de Guaymallén, hay que hacer lo mismo con el concejal libertario. Fin.”
Desde el propio Partido Libertario también exigieron la renuncia de Antolín y anticiparon que iniciarán su desafiliación.
Un problema que se repite: funcionarios involucrados y presión social
El caso se suma a otros episodios recientes. En enero, el titular del Ente de Movilidad, Jorge Teves, fue detectado con 1 gramo de alcohol mientras conducía un vehículo oficial. Tras la repercusión pública, presentó su renuncia.
Mendoza es una de las provincias que más cuestionó la Ley Nacional de Tolerancia Cero, argumentando que afectaría a la industria vitivinícola. No obstante, la recurrencia de casos graves y episodios fatales reaviva la discusión sobre la seguridad vial y el consumo de alcohol en horarios nocturnos.
Una problemática creciente
Mientras avanza la causa contravencional en el Juzgado de Faltas, el caso de Antolín se suma a una lista que preocupa: funcionarios, jóvenes y conductores en general involucrados en hechos vinculados con consumo excesivo de alcohol.
El gobierno provincial insiste en reforzar controles, pero especialistas en seguridad vial advierten que la clave está en modificar hábitos culturales y reforzar políticas preventivas.