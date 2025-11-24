Los Tordos, campeón del “Veco” Villegas: qué pasó en la final y por qué el torneo es tan especial

¿Qué significa ganar un “Veco” Villegas? La reacción de Conrado Bertranou, el medioscrum de Los Tordos, tras lanzar un kick al touch explica mejor que cualquier discurso lo que hay detrás de este torneo: tensión, historia y un sentido de pertenencia que se renueva en cada edición. Otra imagen lo resume igual de bien: Santiago Quevedo Mendoza corriendo hacia una de las tribunas de Tucumán Rugby para abrazarse con su papá, Ramiro. El joven había repetido la misma hazaña que su padre décadas atrás (lo ganó en 1988): conquistar el torneo juvenil más importante del país. No son casualidad esas lágrimas ni esos abrazos. Y también dice mucho la foto final entre Huirapuca y los mendocinos, porque el rugby, más allá de cualquier marcador, es unión, respeto y comunidad. El “Veco” es una competencia frenética que se ganó su prestigio año tras año y que funciona como vidriera para que los juveniles M-19 se midan con los mejores del país. Esta vez, el título viajó a Mendoza: los “Pájaros” derrotaron 12-10 a Huirapuca en una final cerradísima, impredecible hasta el último segundo.