“Pretenden transformarse en víctimas”: el fuerte comunicado de la Liga Tucumana tras el retiro de Famaillá

El comunicado completo

"Los miembros del Comité Ejecutivo de la Liga Tucumana de Fútbol, expresamos nuestro firme repudio a la conducta asumida por el Club S. y D. Atlético Famaillá al abandonar el partido disputado frente al Club Tucumán Central, un hecho que vulnera de manera grave las normas y el espíritu del fútbol federado.

Resulta aún más inadmisible que esta actitud provenga de una institución que participa del Torneo Regional Amateur gracias al pedido de licencia deportiva que ellos mismos solicitaron, licencia que esta Liga aprobó sin objeciones en resguardo del crecimiento de sus clubes.

Pese a ello, cuando los resultados no los acompañan, desconocen las reglas que aceptaron y pretenden transformarse en víctimas de un sistema que eligieron voluntariamente.

El fútbol federado no admite atajos ni presiones.

Los reclamos se hacen por los canales institucionales, no abandonando la competencia ni generando conflictos que afectan la imagen de toda la Liga.

Por lo expuesto, solicitamos a los organismos correspondientes que actúen con la máxima rigurosidad, porque nadie está por encima del reglamento y la disciplina es innegociable.

Quienes somos parte de la Liga Tucumana de Fútbol reafirmamos nuestro compromiso con el juego limpio, el respeto institucional y la defensa del fútbol provincial.

Lo sucedido con el Club S. y D. Famaillá no refleja nuestros valores y no será pasado por alto".