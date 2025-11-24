Una nena fue al hospital por un dolor de ojo y descubrieron que tenía gusanos en la cabeza: investigan a su madre

Un caso estremecedor sacude a la localidad correntina de Santo Tomé, Corrientes: una nena de 11 años llegó al hospital por un intenso dolor en un ojo y los médicos descubrieron que tenía gusanos en la cabeza, con una infestación tan avanzada que había perforado el cráneo. La gravedad del cuadro motivó una investigación penal contra su madre por presunta negligencia.