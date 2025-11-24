Una nena fue al hospital por un dolor de ojo y descubrieron que tenía gusanos en la cabeza: investigan a su madre

Un caso estremecedor sacude a la localidad correntina de Santo Tomé, Corrientes: una nena de 11 años llegó al hospital por un intenso dolor en un ojo y los médicos descubrieron que tenía gusanos en la cabeza, con una infestación tan avanzada que había perforado el cráneo. La gravedad del cuadro motivó una investigación penal contra su madre por presunta negligencia.
Dolor de ojo, diagnóstico alarmante
La menor acudió al Hospital Universitario San Juan Bautista junto a su madre porque sufría un fuerte dolor ocular.
Mientras la examinaban, los profesionales detectaron gusanos en el cuero cabelludo, lo que derivó en una urgente intervención del equipo médico.
Los especialistas intentaron extraer los parásitos, pero constataron que ya habían atravesado el cráneo, señal de una infección prolongada y severa. Por el riesgo vital, la nena fue derivada al Hospital Pediátrico Juan Pablo II, en la capital correntina.
Causa judicial por “lesiones graves por omisión”
Según información de El Litoral, las autoridades sanitarias notificaron el caso y se abrió una causa por “lesiones graves por omisión” contra la madre de la menor, con el objetivo de determinar si existió abandono, negligencia o falta de higiene básica en el entorno familiar que facilitara la infestación.
Qué tipo de parásitos tenía y cómo se produjo la infección
El pediatra y neonatólogo Flavio Serra explicó que la nena presentaba una miasis foruncular, una enfermedad poco frecuente causada por moscas que depositan sus larvas en la piel o el cabello.
“Es un caso extremadamente severo y crítico, que habla de una falta de cuidado e higiene”, señaló el especialista.
El médico detalló que estas larvas pueden dañar tejidos y, en casos muy avanzados como este, llegar a afectar el hueso del cráneo.
Serra remarcó que, por lo general, los padres buscan atención médica rápidamente cuando detectan lesiones, secreciones o protuberancias, por lo que un cuadro tan avanzado es “inusual y preocupante”.
Advertencias médicas y necesidad de controles
El neonatólogo insistió en la importancia de la higiene y de la vigilancia cotidiana:
“Recordamos siempre mantener los cuidados de higiene en los niños y revisar regularmente el cuero cabelludo, donde pueden aparecer lesiones si no se controla con frecuencia”.
El especialista subrayó que este tipo de casos revela falta de observación, descuido prolongado y carencias en los cuidados esenciales que cualquier niño necesita.
Cómo sigue la investigación
Mientras la menor recibe tratamiento especializado, la Justicia buscará establecer responsabilidades parentales y determinar si la situación pudo haberse evitado. La causa quedó bajo la figura penal de lesiones graves por omisión, aunque no se descartan otras imputaciones si surgen nuevos elementos.