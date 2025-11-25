Recuerdos fotográficos: “Nunca fui más feliz que en Tucumán”

En 1901 pasó por Tucumán y un amigo de su padre, el español Alejandro Sancho Miñano, lo convenció de quedarse. Debutó con una conferencia en la Sociedad Sarmiento y pronto fue muy popular. “Cuando aparecía en el teatro Belgrano recitando poemas de Darío o propios, ejercía un magnetismo fascinante… en su voz coruscaban los cascos dorados de los nibelungos, las sonrosadas carnes de las ninfas, los hierros despiadados de los conquistadores, mientras un estremecimiento agitaba el pecho de la concurrencia que llenaba los palcos”, dice la nota. Se vinculó con la generación del Centenario. Con dos jóvenes, Juan B. Terán y Julio López Mañán, fundó en 1904 la Revista de Letras y Ciencias sociales. Y en 1910 y 1913 fue encomendado por el gobernador Ernesto Padilla a viajar a España para investigar sobre la documentación colonial de Tucumán, que dio lugar a varias obras sobre la historia de la provincia.