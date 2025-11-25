Efemérides del 25 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?

El 25 de noviembre de 2020 se produjo la muerte de Diego Armando Maradona, a los 60 años, hecho que sacudió al pueblo argentino en medio de las restricciones implementadas por Alberto Fernández para combatir la pandemia del coronavirus. El legado del astro argentino, que es considerado uno de los mejores futbolistas de la historia, lo convirtió en una de las efemérides más destacadas de la fecha.
Diego Maradona se encontraba en su vivienda en Dique Luján, Tigre, cuando sufrió una descompensación a causa de una insuficiencia cardíaca que desencadenó en un edema agudo pulmonar, según confirmó la autopsia realizada los días siguientes. Tras su muerte el presidente de la Nación decretó tres días de duelo nacional.
El 25 de noviembre de 2016 también se produjo el deceso del líder de la Revolución cubana Fidel Castro. La noticia fue confirmada al día siguiente por su hermano Raúl, quien decretó nueve días de luto nacional durante un comunicado difundido a través de la televisión. Fidel Castro ejerció la presidencia de Cuba hasta 2008, cuando graves problemas de salud lo obligaron a entregarle, de manera provisoria, el poder a su hermano Raúl. Sin embargo, en 2011 Fidel abandonó definitivamente sus puestos y fue reemplazado en cada uno de ellos por su hermano.
En tanto, el 25 de noviembre de 1915 nació el dictador chileno Augusto Pinochet, quien llegó a ser presidente de la Junta Militar de Gobierno y jefe supremo de la Nación de Chile en 1973 a través de un golpe de Estado que derrocó a la coalición de izquierda Unidad Popular y duró hasta 1990. Durante sus 17 años al frente del gobierno chileno prohibió los sindicatos y privatizó gran parte de las empresas estales, al mismo tiempo que las Fuerzas Armadas secuestraban y torturaban a quienes se opusieran a su régimen.
Pinochet falleció mientras cumplía arresto domiciliario como condena por las desapariciones forzadas y las muertes durante su mandato. Sin embargo, al momento de su fallecimiento todavía tenía más de 300 cargos penales pendientes.
A su vez, el 25 de noviembre de 2013 falleció Ricardo Fort, hijo de Carlos Augusto Fort y nieto de Felipe Fort, fundador de la empresa de chocolates FelFort, como consecuencia de un paro cardíaco producido a sus 45 años por una hemorragia interna en el estómago al momento que se realizaba una intervención quirúrgica por una fractura femoral.
Por su parte, el 25 de noviembre también se recuerda el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, una efeméride establecida por las Naciones Unidas en homenaje al Primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe que se realizó en Colombia en 1981, aunque recién se oficializó durante una Asamblea General en 1993.
El 25 de noviembre también se celebra el Día de la Hotelería en Argentina, establecido en conmemoración de la fecha de fundación de la Federación Empresarial Hotelera Gastronómica de Argentina (FEHGRA) con el objetivo de "defender los intereses del sector y colaborar en el desarrollo de la hotelería, la gastronomía y el turismo".
El 25 de noviembre también se destaca el Día del Marino Mercante en Argentina, creado en recuerdo de la fundación de la Escuela Nacional de Náutica "Manuel Belgrano", unidad componente de la Dirección General de Educación de la Armada Argentina.
Efemérides 25 de noviembre
Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer
Día de la Hotelería Argentina
Día del Marino Mercante (en Argentina)
1562 – Nace Félix Lope de Vega y Carpio, autor español.
1812 – Los patriotas mexicanos toman a los españoles la ciudad de Oaxaca.
1812 – Los patriotas mexicanos toman a los españoles la ciudad de Oaxaca.
1870 – Juramento de la Constitución de la República de Paraguay.
1881 – Nace Angelo Giuseppe Roncalli, el Papa Juan XXIII.
1885 – Muere Nicolás Avellaneda, jurisconsulto y estadista argentino.
1885 – Muere Alfonso XII, rey de España.
1911 – El gobierno británico publica el tratado secreto con Francia suscrito en 1904, por el que Egipto quedó en la zona de influencia británica y Marruecos en la francesa.
1914 – Nace Joseph Paul DiMaggio, beisbolista estadounidense.
1915 – Nace Augusto Pinochet, dictador chileno.
1920 – Nace Ricardo Montalbán, actor mexicano.
1922 – Benito Mussolini, primer ministro del nuevo Gobierno de coalición de Italia, recibe plenos poderes del Parlamento.
1936 – Conceden al argentino Carlos Saavedra Lamas el Premio Nobel de la Paz.
1951 – Nace Arturo Pérez-Reverte, periodista y escritor español.
1963 – Los restos mortales de John F. Kennedy son enterrados en el cementerio de Arlington (Washington D.C.).
1974 – Muere U Thant, secretario general de las Naciones Unidas.
1975 – Surinam -ex Guayana Holandesa- se declara independiente.
1984 – Primeras elecciones democráticas en Uruguay tras once años de dictadura.
1990 – Japón se adelanta al resto del mundo y comienza a emitir la programación regular de TV en alta definición (HDTV).
2007 – Muere Enzo Viena, actor argentino.
2013 – Muere Ricardo Fort, empresario y mediático argentino.
2015 – El Papa Francisco hace su primera visita oficial a África.
2016 – Muere Fidel Castro, abogado, político y militar cubano, líder de la Revolución cubana.
2020 – Muere Diego Armando Maradona, futbolista y entrenador argentino.