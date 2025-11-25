Efemérides del 25 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?

En tanto, el 25 de noviembre de 1915 nació el dictador chileno Augusto Pinochet, quien llegó a ser presidente de la Junta Militar de Gobierno y jefe supremo de la Nación de Chile en 1973 a través de un golpe de Estado que derrocó a la coalición de izquierda Unidad Popular y duró hasta 1990. Durante sus 17 años al frente del gobierno chileno prohibió los sindicatos y privatizó gran parte de las empresas estales, al mismo tiempo que las Fuerzas Armadas secuestraban y torturaban a quienes se opusieran a su régimen.