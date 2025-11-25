Cartas de lectores: animales sueltos en la ruta 307

Este fin de semana decidí visitar a un amigo en Colalao del Valle. El día se presentaba agradable; el tráfico a partir de Acheral era intenso; no era de esperar otra cosa, ya que era un fin de semana extralargo y se circulaba a baja velocidad; pero lo que nos llamó la atención, y creo que a más de un conductor, fue la enorme cantidad de animales sueltos que deambulan por el camino, incrementándose su cantidad a partir del Apeadero General Muñoz hasta el propio Mollar. La presencia de animales sueltos en la ruta a Tafí del Valle (la 307) es un problema de seguridad vial persistente y en aumento, que ha causado múltiples accidentes, resultando principalmente en daños materiales y un riesgo grave para la vida humana. Sin embargo a pesar de que los accidentes se vienen sucediendo a lo largo de todos estos años el problema no tiene o no se quiere solucionar. El mismo requiere un enfoque integral que combine la aplicación rigurosa de la ley, la educación vial y especialmente de la colaboración con las comunidades locales para garantizar la seguridad en las rutas de los Valles. Esto es así ya que algunas comunidades indígenas consideran que dejar a los animales pastar libremente es parte de su cultura ancestral. Sin embargo, la norma provincial (como la Ley 3.487 en Tucumán) prohíbe expresamente dejar animales sueltos en rutas nacionales, provinciales o municipales y sanciona a los propietarios, ya que la responsabilidad principal recae en los dueños, poseedores o guardadores de los animales. Son responsables de los daños causados por estos, incluso si se han soltado o extraviado. Las autoridades locales, como la policía de Tucumán, deberían realizar permanente (sobre todo cuando se presenta un fin de semana largo) operativos preventivos y secuestrar animales sueltos para trasladarlos a predios asignados donde queden a resguardo hasta que aparezcan sus propietarios. Un viejo dicho: patéalo al chancho y aparecerá el dueño.