Feriado largo: creció el turismo, pero persisten los gastos austeros

El último fin de semana largo por el Día de la Soberanía dejó un balance positivo para el turismo argentino: viajaron 1.694.000 turistas, un 21% más que en 2024, y la estadía promedio se elevó un 15%, alcanzando 2,3 noches. El impulso provino de un clima templado, una agenda cargada de eventos y el formato extendido de cuatro días, que amplió las posibilidades de viaje.