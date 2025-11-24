Feriado largo: creció el turismo, pero persisten los gastos austeros

El último fin de semana largo por el Día de la Soberanía dejó un balance positivo para el turismo argentino: viajaron 1.694.000 turistas, un 21% más que en 2024, y la estadía promedio se elevó un 15%, alcanzando 2,3 noches. El impulso provino de un clima templado, una agenda cargada de eventos y el formato extendido de cuatro días, que amplió las posibilidades de viaje.
Sin embargo, pese a la mayor movilidad y al gasto total más alto, se observó un comportamiento más austero por parte de los viajeros.
Aumentó el turismo, pero cayó el gasto promedio
De acuerdo con la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), el gasto total del fin de semana fue de $355.789 millones, lo que representa un aumento del 34% real respecto del mismo feriado de 2024.
Pero el dato clave es otro: el gasto promedio diario por turista fue de $91.317, un 3,7% menor en términos reales.
Esta reducción confirma un patrón que el sector viene observando desde mitad de año: el turista viaja, pero prioriza consumos básicos como alojamiento, gastronomía y transporte, y posterga gastos adicionales como compras o excursiones.
Contexto económico y hábito de consumo
La CAME atribuyó esta conducta a un poder adquisitivo moderado, tendencia que podría extenderse durante la próxima temporada de verano.
Los destinos más visitados del fin de semana largo
Los movimientos turísticos se concentraron en los destinos clásicos, con ocupaciones muy altas en varios puntos del país.
Top destinos con mayor flujo de turistas
Mar del Plata
Córdoba
Puerto Iguazú
Mendoza
Entre Ríos (ciudades termales)
Otros destinos destacados incluyen:
Bariloche, Salta, Tucumán, Tandil
En Patagonia: El Calafate, El Chaltén, Puerto Madryn y Los Antiguos
Balance turístico 2025: cómo viene el año
En lo que va de 2025 ya hubo siete fines de semana largos, con un total de 11.964.940 turistas movilizados. Esto generó un impacto económico de $2.722.208 millones, equivalentes a u$s 1.944 millones.
Para las economías regionales, estos movimientos son clave: según CAME, los feriados ayudan a dinamizar a miles de pymes relacionadas con hotelería, gastronomía, transporte y comercio.
Qué se espera para la temporada de verano 2025
El sector turístico se muestra moderadamente optimista. Las reservas para el verano están entre 15% y 20% por encima de la temporada pasada, señaló Aldo Elías, vicepresidente de la Asociación de Hoteles de Turismo (AHTRA). El encarecimiento de destinos regionales como Brasil, Uruguay y Chile mejora la competitividad de Argentina para atraer visitantes.
Voces del sector
Laura Teruel, presidenta de la Cámara Argentina de Turismo, destacó que los registros de ocupación del fin de semana “permiten ser optimistas” para diciembre y el verano.
Carlos Yanelli, vicepresidente de la AHRCC, indicó que noviembre fue un mes positivo para CABA, impulsado por grandes eventos, aunque aclaró que “no compensa la caída estructural del año”.
Pablo Aperio, titular de Travel Services, agregó que la suba del dólar mejora el atractivo del turismo interno y que “los clientes ya están cerrando sus viajes de temporada”.