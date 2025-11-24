Secciones
Política

Murió Juan José Mussi, el histórico intendente de Berazategui: el mensaje de despedida de Cristina Kirchner

El jefe municipal tenía 84 años; además, fue funcionario de Eduardo Duhalde en la provincia de Buenos Aires y de la ex presidenta.

Juan José Mussi Juan José Mussi
Hace 2 Hs

Juan José Mussi, una de las figuras más emblemáticas del peronismo bonaerense, murió este lunes a los 84 años. El jefe municipal de Berazategui -cargo que ejerció, con interrupciones, desde 1987- estaba internado desde la semana pasada en el hospital El Cruce, de Florencio Varela, por una complicación pulmonar. Venía de atravesar dos neumonías severas que habían deteriorado su estado de salud.

Mussi construyó en casi cuatro décadas una presencia política determinante en el sur del conurbano. Su figura trascendió los límites municipales: fue ministro de Salud durante la gobernación de Eduardo Duhalde y, años más tarde, secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.

Justamente la ex presidenta, hoy con prisión domiciliaria, lo despidió con un mensaje público en sus redes sociales. “Gran e histórico intendente de la localidad bonaerense de Berazategui. Peronista de toda la vida. Fue también Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación durante nuestra gestión. Nuestro acompañamiento y condolencias a familiares y amigos… y, en especial, a su hijo Patricio, que también fuera intendente de Berazategui, y por quien tengo un gran afecto”, escribió.

Temas Cristina Fernández de KirchnerBuenos AiresJuan José MussiEduardo DuhaldePartido JusticialistaFlorencio Varela
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Reforma Laboral: advertencias de gremios tucumanos a Jaldo y a la CGT
1

Reforma Laboral: advertencias de gremios tucumanos a Jaldo y a la CGT

Surgen nuevos indicios del avance del “narcofútbol”
2

Surgen nuevos indicios del avance del “narcofútbol”

Santiago del Estero, primer hogar de la vid en Argentina, y el milagro de producir vino pese al calor extremo
3

Santiago del Estero, primer hogar de la vid en Argentina, y el "milagro" de producir vino pese al calor extremo

Polémica por la designación de Carlos Presti en Defensa
4

Polémica por la designación de Carlos Presti en Defensa

Escándalo en Villa Alem: en protesta por la actuación del árbitro, los jugadores de Famaillá abandonaron el partido contra Tucumán Central
5

Escándalo en Villa Alem: en protesta por la actuación del árbitro, los jugadores de Famaillá abandonaron el partido contra Tucumán Central

Claudio Tapia, el silencio dirigencial y una estrella de escritorio: el día en que el fútbol argentino tocó fondo
6

Claudio Tapia, el silencio dirigencial y una estrella de escritorio: el día en que el fútbol argentino tocó fondo

Más Noticias
Aguad cuestionó la designación de Presti en Defensa por posible conflicto con la ley y rol de los militares

Aguad cuestionó la designación de Presti en Defensa por posible conflicto con la ley y rol de los militares

Pergolini se sumó al debate por los manejos en la AFA y apuntó que los clubes son las inferiores de la política

Pergolini se sumó al debate por los manejos en la AFA y apuntó que los clubes son "las inferiores de la política"

Banco Nación: de cuánto sería la cuota mensual por un crédito hipotecario de $77 millones

Banco Nación: de cuánto sería la cuota mensual por un crédito hipotecario de $77 millones

Vientos intensos y temperaturas extremas: siete provincias se encuentran bajo alerta meteorológica amarilla

Vientos intensos y temperaturas extremas: siete provincias se encuentran bajo alerta meteorológica amarilla

Feriado del 24 de noviembre: cómo será la atención de comercios y servicios municipales

Feriado del 24 de noviembre: cómo será la atención de comercios y servicios municipales

Reforma Laboral: advertencias de gremios tucumanos a Jaldo y a la CGT

Reforma Laboral: advertencias de gremios tucumanos a Jaldo y a la CGT

Las vacantes en la Justicia provincial superan el medio centenar

Las vacantes en la Justicia provincial superan el medio centenar

Surgen nuevos indicios del avance del “narcofútbol”

Surgen nuevos indicios del avance del “narcofútbol”

Comentarios