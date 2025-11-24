Murió Juan José Mussi, el histórico intendente de Berazategui: el mensaje de despedida de Cristina Kirchner

Justamente la ex presidenta, hoy con prisión domiciliaria, lo despidió con un mensaje público en sus redes sociales. “Gran e histórico intendente de la localidad bonaerense de Berazategui. Peronista de toda la vida. Fue también Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación durante nuestra gestión. Nuestro acompañamiento y condolencias a familiares y amigos… y, en especial, a su hijo Patricio, que también fuera intendente de Berazategui, y por quien tengo un gran afecto”, escribió.