Murió Juan José Mussi, el histórico intendente de Berazategui: el mensaje de despedida de Cristina Kirchner

Juan José Mussi, una de las figuras más emblemáticas del peronismo bonaerense, murió este lunes a los 84 años. El jefe municipal de Berazategui -cargo que ejerció, con interrupciones, desde 1987- estaba internado desde la semana pasada en el hospital El Cruce, de Florencio Varela, por una complicación pulmonar. Venía de atravesar dos neumonías severas que habían deteriorado su estado de salud.
Mussi construyó en casi cuatro décadas una presencia política determinante en el sur del conurbano. Su figura trascendió los límites municipales: fue ministro de Salud durante la gobernación de Eduardo Duhalde y, años más tarde, secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.
Justamente la ex presidenta, hoy con prisión domiciliaria, lo despidió con un mensaje público en sus redes sociales. “Gran e histórico intendente de la localidad bonaerense de Berazategui. Peronista de toda la vida. Fue también Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación durante nuestra gestión. Nuestro acompañamiento y condolencias a familiares y amigos… y, en especial, a su hijo Patricio, que también fuera intendente de Berazategui, y por quien tengo un gran afecto”, escribió.
Me acaban de comunicar el fallecimiento del Dr. Juan José Mussi. Gran e histórico Intendente de la localidad bonaerense de Berazategui. Peronista de toda la vida. Fue también Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación durante nuestra gestión.— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) November 24, 2025
Nuestro…