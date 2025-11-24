Secciones
Huirapuca y Los Tordos van por el título en el “Veco” Villegas 2025: repasá todas las finales del torneo

La edición 38 se definirá hoy a las 20 en Tucumán Rugby, con la primera final de Huirapuca y el quinto intento de coronarse para Los Tordos, que solo festejaron en 1988.

Huirapuca se clasificó a su primera final del Veco Villegas. Huirapuca se clasificó a su primera final del "Veco" Villegas. Analía Jaramillo/LA GACETA.
Hace 1 Hs

La edición 38 del “Veco” Villegas ya tiene final confirmada y promete una noche inolvidable en la sede de Tucumán Rugby. Huirapuca y Los Tordos se enfrentarán desde las 20 para definir al nuevo campeón del torneo juvenil más prestigioso del país. Será el cierre ideal para una competencia que, una vez más, reunió a los mejores M19 de la Argentina y que dejó actuaciones de altísimo nivel a lo largo de sus dos jornadas.

Para Huirapuca, la definición tendrá un significado especial: será su primera final en la historia del certamen. El equipo de Concepción, que venía mostrando una evolución marcada en los últimos años, logró meterse entre los dos mejores con una mezcla de carácter, orden defensivo y un ataque que creció partido a partido.

Enfrente estará Los Tordos, que alcanzará su quinta final, aunque con un antecedente que buscará revertir: de las cuatro definiciones anteriores, solo logró consagrarse una vez, en 1988, precisamente una de las ediciones fundacionales del “Veco”.

Con un debutante con hambre de gloria y un histórico decidido a recuperar su lugar, la final de 2025 se encamina a ser una de las más atrapantes de los últimos años.

Las 37 finales del “Veco” Villegas

  • 1987 – Alumni (Bs. As.) 16 vs. Tucumán Rugby 9
  • 1988 – Los Tordos (Mendoza) 18 vs. Tucumán Rugby 15
  • 1989 – Duendes (Rosario) 42 vs. Tucumán Rugby 19
  • 1990 – Jockey Club (Rosario) 15 vs. Tucumán Rugby 12
  • 1991 – Tucumán Rugby 27 vs. La Tablada (Cba) 20
  • 1992 – Tucumán Rugby 17 vs. Lince (Tucumán) 15
  • 1993 – Atlético (Rosario) 28 vs. La Tablada (Cba) 14
  • 1994 – Atlético (Rosario) 12 vs. Los Tarcos (Tuc.) 11
  • 1995 – Duendes (Rosario) 12 vs. Los Tarcos (Tuc.) 9
  • 1996 – Tucumán Rugby 13 vs. Universitario (Tuc.) 9
  • 1997 – Tucumán Rugby 16 vs. Universitario (Tuc.) 16 (“Uni” campeón por sistema de desempate)
  • 1998 – San Isidro Club (Bs. As.) 20 vs. Marista (Mendoza) 18
  • 1999 – Cardenales (Tucumán) 42 vs. Los Tordos (Mza) 24
  • 2000 – San Isidro Club (Bs. As.) 33 vs. Tucumán Rugby 24
  • 2001 – San Isidro Club (Bs. As.) 26 vs. Jockey Club (Ros) 23
  • 2002 – Duendes (Rosario) 23 vs. San Isidro Club (Bs. As.) 22
  • 2003 – Hindú 22 vs. Tucumán Rugby 15
  • 2004 – Universitario (Tuc.) 20 vs. Atlético (Rosario) 12
  • 2005 – Tucumán Rugby 13 vs. Los Tordos (Mza) 3
  • 2006 – San Isidro Club (Bs. As.) 14 vs. Tucumán Rugby 9
  • 2007 – La Tablada (Córdoba) 27 vs. Jockey Club (Salta) 7
  • 2008 – Tucumán Rugby 15 vs. Universitario (Tuc.) 10
  • 2009 – San Isidro Club (Bs. As.) 12 vs. Jockey C. (Ros) 12 (Los dos fueron campeones y compartieron el título)
  • 2010 – Jockey Club (Rosario) 20 vs. Estudiantes (Paraná) 16
  • 2011 – Gimnasia y Esgrima (Ros.) 25 vs. Urú Curé (Córdoba) 8
  • 2012 – La Tablada (Cba) 16 vs. Tuc. Lawn Tennis 14
  • 2013 – Tucumán Rugby 23 vs. Jockey Club (Ros) 17
  • 2014 – San Isidro Club (Bs. As.) 48 vs. Gimnasia y Esgr. (Ros) 10
  • 2015 – Gimnasia y Esgrima (Ros.) 39 vs. Los Tarcos 34
  • 2016 – Atlético (Rosario) 24 vs. Universitario (Tuc.) 17
  • 2017 – Campeón: SIC (Bs. As.) / Subcampeón: Tucumán Rugby (El título se definió por sistema de puntos, no por final)
  • 2018 – Tucumán Rugby 25 vs. Mar del Plata C. 20
  • 2019 – Marista (Mendoza) 33 vs. Jockey C. (Ros) 5
  • 2020 – No se jugó por la pandemia
  • 2021 – Tala RC (Córdoba) 23 vs. Tucumán Rugby 23 (El equipo cordobés se quedó con el título por el punto bonus conseguido en la primera jornada ante Lawn Tennis)
  • 2022 – Tucumán Rugby 16 vs. Jockey Club (Cba) 14
  • 2023 – San Isidro Club (Bs. As.) 21 vs. Los Tordos (Mza) 15
  • 2024 – Universitario (Tuc.) 13 vs. Jockey C. (Ros) 0

*La recopilación de datos fue tomada del suplemento especial de la edición 38 del “Veco” Villegas

