Huirapuca y Los Tordos van por el título en el “Veco” Villegas 2025: repasá todas las finales del torneo

La edición 38 del “Veco” Villegas ya tiene final confirmada y promete una noche inolvidable en la sede de Tucumán Rugby. Huirapuca y Los Tordos se enfrentarán desde las 20 para definir al nuevo campeón del torneo juvenil más prestigioso del país. Será el cierre ideal para una competencia que, una vez más, reunió a los mejores M19 de la Argentina y que dejó actuaciones de altísimo nivel a lo largo de sus dos jornadas.