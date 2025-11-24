Feriado con alto flujo en el hospital Padilla: alrededor de 100 accidentados durante el fin de semana largo

El Hospital Padilla atravesó el fin de semana largo con un flujo sostenido de pacientes y un número de accidentados que, aunque alto, no superó el promedio habitual. Así lo confirmaron a LA GACETA el director del establecimiento, Mario Sardón, y la jefa de guardia, Constanza Sánchez Rueda, quienes coincidieron en que la mayoría de los casos se repiten día tras día: sin casco, consumo de alcohol y exceso de velocidad.