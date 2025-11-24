"La 38 de Santino" y una historia de superación: el sánguche de milanesa tucumano campeón 2025

En la Fiesta Nacional del Sánguche de Milanesa 2025 hubo un nombre que se pronunció con aplausos, emoción y, sobre todo, con hambre: La 38 de Santino. La sandwichería de la familia Pérez se quedó con el primer puesto del certamen más querido por los tucumanos, y detrás del trofeo hay una historia que mezcla esfuerzo, receta perfecta y un sueño familiar que resurgió cuando parecía que todo estaba perdido.