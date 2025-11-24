Secciones
"La 38 de Santino" y una historia de superación: el sánguche de milanesa tucumano campeón 2025

Gracias a una receta perfeccionada, trabajo incansable y el cariño de un emprendimiento hecho en casa, la familia Pérez conquistó el primer puesto.

En la Fiesta Nacional del Sánguche de Milanesa 2025 hubo un nombre que se pronunció con aplausos, emoción y, sobre todo, con hambre: La 38 de Santino. La sandwichería de la familia Pérez se quedó con el primer puesto del certamen más querido por los tucumanos, y detrás del trofeo hay una historia que mezcla esfuerzo, receta perfecta y un sueño familiar que resurgió cuando parecía que todo estaba perdido.

“Esta es una historia de superación”, dice sin dudar Damián, el papá de Santino y uno de los pilares de un emprendimiento que nació casi de casualidad y que hoy se convierte en referencia obligada para los fanáticos del sánguche.

Santino, con apenas unos años más que una docena de milanesas, sostiene orgulloso el trofeo que lo distingue como el creador del mejor sánguche del país. Sonríe tímido, pero firme: “Alegre por tener este hermoso premio”, cuenta. “Detrás de esto hay un año entero de trabajo. Cambiamos cosas, mejoramos otras… pusimos todo”.

Cuando en el escenario pronunciaron “La 38 de Santino”, algo se encendió para siempre en la familia. “Sentí felicidad, orgullo y muchísima alegría”, recuerda el joven emprendedor.

El día que todo casi se termina… y el día que todo volvió a empezar

La historia de La 38 podría haberse contado de otro modo. No hace tanto tiempo, la sandwichería estuvo muy cerca de cerrar. Las ventas caían, las complicaciones se acumulaban y el sueño familiar parecía desmoronarse.

“Sí, la pasamos mal, estuvimos a punto de bajar la persiana”, confiesa Damián. “Pero esta es una historia de superación. Nos enfocamos en salir adelante en familia: con proyectos, con ideas, con fe”.

Y el giro llegó desde donde hoy llega casi todo: un video.
Un clip que Santino grabó y que se volvió viral. Lo compartió, alguien lo levantó, una empresa ayudó, Mocho Viruel aportó lo suyo… y así renació La 38. “La gente se acercó nuevamente y comenzamos a crecer. Y acá estamos”.

El secreto del sánguche campeón

¿Qué tiene el sánguche de La 38 que enamora? ¿Qué lo convierte en el mejor del país?

Damián no delata los secretos familiares, pero revela un par de pistas:

El pan: “El pan sanguchero tucumano no se consigue en ningún otro lado. Eso te marca”.

La carne: “Somos pioneros en usar filé, uno de los cortes más tiernos y sabrosos”.

La mano de la patrona: “Ahí está la magia. Cada detalle, cada condimento, todo con productos de primera”.

Y agrega un mandamiento que podría ser ley provincial:
“Hacelo como si fuera para vos. Con cariño, con paciencia, disfrutando”.

“Fue una locura”

Desde que ganaron, el local no dio respiro. La gente llegó en masa buscando “el sánguche campeón”, queriendo comprobar si era para tanto. “Fue una locura”, cuenta entre risas Damián. “La gente comía y nos decía: ‘Amigo, es muy rico su sándwich, se merecen el puesto’. Eso te llena el alma”.

La voz del experto: Santino y el sánguche perfecto

Santino ya habla como un profesional del rubro. Para él, un sánguche perfecto debe cumplir tres condiciones que parecen simples, pero no siempre lo son: Precio, calidad y sabor. Así, sin vueltas. El equilibrio, dice, es la clave. 

Por último, Santino deja unas palabras para los chicos de su edad: “No importa la edad que tengas, ni de dónde vengas. Si te proponés algo y le ponés tiempo, dedicación, amor y cariño, lo vas a lograr”.

