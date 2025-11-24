Agenda de TV del lunes: ¿dónde ver en vivo Racing-River por los octavos de final del Clausura?

Serie A de Italia
14.30: Torino-Como (ESPN 2)
16.30: Sassuolo-Pisa (ESPN 2)
Liga de España
17: Espanyol-Sevilla (DSports)
Premier League
17: Manchester United-Everton (ESPN)
Liga Profesional Argentina
Octavos de Final
17: Deportivo Riestra-Barracas Central (TNT Sports)
19.15: Racing-River (ESPN Premium)
22: Unión-Gimnasia (ESPN Premium)
NBA
21: Toronto Raptors-Cleveland Cavaliers (TNT Sports Premium)
23.30: Phoenix Suns-Houston Rockets (TNT Sports Premium)
NFL (Fútbol Americano)
21: New York Rangers-St. Louis Blues (ESPN 3)
22: San Francisco 49ers-Carolina Panthers (ESPN 2)