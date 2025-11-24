Secciones
DeportesFútbol

Agenda de TV del lunes: ¿dónde ver en vivo Racing-River por los octavos de final del Clausura?

Manchester United-Everton se enfrentan por la Premier.

EN AVELLANEDA. Racing y River se cruzarán para definir el pase a cuartos de final del Clausura. EN AVELLANEDA. Racing y River se cruzarán para definir el pase a cuartos de final del Clausura. FOTO TOMADA DE ELPRIMERGRANDE.COM
Hace 19 Min

Serie A de Italia

14.30: Torino-Como (ESPN 2)

16.30: Sassuolo-Pisa (ESPN 2)

Liga de España

17: Espanyol-Sevilla (DSports)

Premier League

17: Manchester United-Everton (ESPN)

Liga Profesional Argentina

Octavos de Final

17: Deportivo Riestra-Barracas Central (TNT Sports)

19.15: Racing-River (ESPN Premium)

22: Unión-Gimnasia (ESPN Premium)

NBA

21: Toronto Raptors-Cleveland Cavaliers (TNT Sports Premium)

23.30: Phoenix Suns-Houston Rockets (TNT Sports Premium)

NFL (Fútbol Americano)

21: New York Rangers-St. Louis Blues (ESPN 3)

22: San Francisco 49ers-Carolina Panthers (ESPN 2)

Temas Club Atlético River PlateRacing Club National Basketball AssociationClub Atlético Unión de Santa FeSerie A de ItaliaManchester United Football ClubLiga PremierLiga de España
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El descargo del vicepresidente de Concepción FC: Zamoratte nos mintió y nos robaron el partido

El descargo del vicepresidente de Concepción FC: "Zamoratte nos mintió y nos robaron el partido"

Lo más popular
Reforma Laboral: advertencias de gremios tucumanos a Jaldo y a la CGT
1

Reforma Laboral: advertencias de gremios tucumanos a Jaldo y a la CGT

Surgen nuevos indicios del avance del “narcofútbol”
2

Surgen nuevos indicios del avance del “narcofútbol”

Santiago del Estero, primer hogar de la vid en Argentina, y el milagro de producir vino pese al calor extremo
3

Santiago del Estero, primer hogar de la vid en Argentina, y el "milagro" de producir vino pese al calor extremo

Escándalo en Villa Alem: en protesta por la actuación del árbitro, los jugadores de Famaillá abandonaron el partido contra Tucumán Central
4

Escándalo en Villa Alem: en protesta por la actuación del árbitro, los jugadores de Famaillá abandonaron el partido contra Tucumán Central

Usurpaciones: acusaron a un comisario como jefe de una asociación ilícita
5

Usurpaciones: acusaron a un comisario como jefe de una asociación ilícita

Claudio Tapia, el silencio dirigencial y una estrella de escritorio: el día en que el fútbol argentino tocó fondo
6

Claudio Tapia, el silencio dirigencial y una estrella de escritorio: el día en que el fútbol argentino tocó fondo

Más Noticias
Usurpaciones: acusaron a un comisario como jefe de una asociación ilícita

Usurpaciones: acusaron a un comisario como jefe de una asociación ilícita

Feriado del 24 de noviembre: cómo será la atención de comercios y servicios municipales

Feriado del 24 de noviembre: cómo será la atención de comercios y servicios municipales

Escándalo en Villa Alem: en protesta por la actuación del árbitro, los jugadores de Famaillá abandonaron el partido contra Tucumán Central

Escándalo en Villa Alem: en protesta por la actuación del árbitro, los jugadores de Famaillá abandonaron el partido contra Tucumán Central

Reforma Laboral: advertencias de gremios tucumanos a Jaldo y a la CGT

Reforma Laboral: advertencias de gremios tucumanos a Jaldo y a la CGT

Israel atacó Beirut: como consecuencia del bombardeo murió el segundo de Hezbollah

Israel atacó Beirut: como consecuencia del bombardeo murió el segundo de Hezbollah

Las vacantes en la Justicia provincial superan el medio centenar

Las vacantes en la Justicia provincial superan el medio centenar

Surgen nuevos indicios del avance del “narcofútbol”

Surgen nuevos indicios del avance del “narcofútbol”

Claudio Tapia, el silencio dirigencial y una estrella de escritorio: el día en que el fútbol argentino tocó fondo

Claudio Tapia, el silencio dirigencial y una estrella de escritorio: el día en que el fútbol argentino tocó fondo

Comentarios