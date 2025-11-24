Israel atacó Beirut: como consecuencia del bombardeo murió el segundo de Hezbollah

Sucesor

Tabtabai había liderado la Unidad Radwan de elite de Hezbollah. El Ejército israelí dijo que “comandó la mayoría de las unidades de Hezbollah y trabajó arduamente para restaurarlas de cara a la preparación para la guerra con Israel”. En 2016, Estados Unidos designó a Tabtabai como terrorista, llamándolo un líder militar que dirigió las fuerzas especiales de Hezbollah en Siria y Yemen, y ofreció hasta 5 millones de dólares por información sobre él. Tabtabai había sido el aparente sucesor de Ibrahim Aqil, que fue asesinado en septiembre de 2024 en ataques israelíes que eliminaron gran parte del liderazgo superior de Hezbollah, incluido el histórico líder Hassan Nasrallah.