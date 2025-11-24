Secciones
Mundo

Israel atacó Beirut: como consecuencia del bombardeo murió el segundo de Hezbollah
Israel atacó Beirut: como consecuencia del bombardeo murió el segundo de Hezbollah
Hace 2 Hs


BEIRUT.– Israel atacó Beirut, la capital del Líbano, por primera vez desde junio, en una operación en la que mató al número dos de Hezbollah, Haytham Tabtabai, en una advertencia al grupo terrorista chiita respaldado por Irán para que no se rearme ni se reconstruya, un año después de su última guerra. El ataque en los suburbios del sur de Beirut mató a cinco personas e hirió a otras 25, según el Ministerio de Salud del Líbano.

Hezbollah no hizo declaraciones sobre el ataque. Anteriormente, informó que el bombardeo, lanzado casi exactamente un año después de que un alto el fuego pusiera fin a la guerra entre Israel y la agrupación, amenazaba con una escalada de ataques, a sólo días de que el papa León XIV visite el Líbano en su primer viaje al extranjero.

“Seguiremos actuando con fuerza para prevenir cualquier amenaza a los residentes del norte y al Estado de Israel”, afirmó en un comunicado el ministro de Defensa israelí, Israel Katz. La vocera del gobierno israelí, Shosh Bedrosian, no dijo si Israel informó a Estados Unidos antes del ataque, y sólo aclaró que “Israel toma decisiones de manera independiente”. Israel no emitió advertencia de evacuación.

Sucesor

Tabtabai había liderado la Unidad Radwan de elite de Hezbollah. El Ejército israelí dijo que “comandó la mayoría de las unidades de Hezbollah y trabajó arduamente para restaurarlas de cara a la preparación para la guerra con Israel”. En 2016, Estados Unidos designó a Tabtabai como terrorista, llamándolo un líder militar que dirigió las fuerzas especiales de Hezbollah en Siria y Yemen, y ofreció hasta 5 millones de dólares por información sobre él. Tabtabai había sido el aparente sucesor de Ibrahim Aqil, que fue asesinado en septiembre de 2024 en ataques israelíes que eliminaron gran parte del liderazgo superior de Hezbollah, incluido el histórico líder Hassan Nasrallah.

Israel eleva su nivel de alerta ante posibles ataques de Hamas, Hezbollah y hutíes respaldados por Irán

Israel eleva su nivel de alerta ante posibles ataques de Hamas, Hezbollah y hutíes respaldados por Irán

Mahmoud Qamati, vicepresidente del consejo político de Hezbollah, dijo a los periodistas que quizá un miliciano de alto rango había muerto, pero no dio detalles. “El liderazgo de Hezbollah está estudiando la cuestión de la respuesta y tomará la decisión apropiada”, dijo.

Los ataques israelíes sobre el sur del Líbano se intensificaron en las últimas semanas, al tiempo que Israel y EEUU presionaron al Líbano para desarmar al poderoso grupo miliciano. Israel afirma que Hezbollah está tratando de reconstruir sus capacidades militares en el sur del Líbano. El gobierno libanés negó esas afirmaciones. (AFP y “La Nación)

Temas IsraelBeirutHezbollah
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
¿Cuál es la zona del cuerpo con mayor riesgo al ser tatuada?
1

¿Cuál es la zona del cuerpo con mayor riesgo al ser tatuada?

Repelente de insectos natural con menta: cómo hacerlo en un solo paso
2

Repelente de insectos natural con menta: cómo hacerlo en un solo paso

Más que solo comer ensaladas: los cinco errores comunes al intentar comer saludable
3

Más que solo comer ensaladas: los cinco errores comunes al intentar comer saludable

El truco de Gemini en Google Maps: cómo recibir consejos por voz mientras manejás
4

El truco de Gemini en Google Maps: cómo recibir consejos por voz mientras manejás

Un máster en Derecho de Familia combina cursado a distancia y prácticas en España
5

Un máster en Derecho de Familia combina cursado a distancia y prácticas en España

Más luces, menos ruidos: la importancia de utilizar pirotecnia insonora para las fiestas
6

Más luces, menos ruidos: la importancia de utilizar pirotecnia insonora para las fiestas

Más Noticias
Santiago del Estero, primer hogar de la vid en Argentina, y el milagro de producir vino pese al calor extremo

Santiago del Estero, primer hogar de la vid en Argentina, y el "milagro" de producir vino pese al calor extremo

Hojas de eucalito en la ducha: ¿cómo hacerlo y de qué sirve?

Hojas de eucalito en la ducha: ¿cómo hacerlo y de qué sirve?

¿Cuál es el mejor momento para apagar el WiFi? Mitos, recomendaciones y cuándo conviene hacerlo

¿Cuál es el mejor momento para apagar el WiFi? Mitos, recomendaciones y cuándo conviene hacerlo

Cómo evitar que Gemini lea tus mensajes de WhatsApp: el truco que todos buscan

Cómo evitar que Gemini lea tus mensajes de WhatsApp: el truco que todos buscan

Por qué el “esperma de salmón” se convirtió en la nueva tendencia estética para rejuvenecer la piel

Por qué el “esperma de salmón” se convirtió en la nueva tendencia estética para rejuvenecer la piel

Adiós a las luces en la pileta: la tendencia minimalista que dominará el 2026

Adiós a las luces en la pileta: la tendencia minimalista que dominará el 2026

Los siete alimentos que pueden transformar tus noches: qué comer (y qué evitar) para dormir mejor

Los siete alimentos que pueden transformar tus noches: qué comer (y qué evitar) para dormir mejor

¿Qué santos se recuerdan este 23 de noviembre?

¿Qué santos se recuerdan este 23 de noviembre?

Comentarios