Israel atacó Beirut: como consecuencia del bombardeo murió el segundo de Hezbollah

BEIRUT.– Israel atacó Beirut, la capital del Líbano, por primera vez desde junio, en una operación en la que mató al número dos de Hezbollah, Haytham Tabtabai, en una advertencia al grupo terrorista chiita respaldado por Irán para que no se rearme ni se reconstruya, un año después de su última guerra. El ataque en los suburbios del sur de Beirut mató a cinco personas e hirió a otras 25, según el Ministerio de Salud del Líbano.
Hezbollah no hizo declaraciones sobre el ataque. Anteriormente, informó que el bombardeo, lanzado casi exactamente un año después de que un alto el fuego pusiera fin a la guerra entre Israel y la agrupación, amenazaba con una escalada de ataques, a sólo días de que el papa León XIV visite el Líbano en su primer viaje al extranjero.
“Seguiremos actuando con fuerza para prevenir cualquier amenaza a los residentes del norte y al Estado de Israel”, afirmó en un comunicado el ministro de Defensa israelí, Israel Katz. La vocera del gobierno israelí, Shosh Bedrosian, no dijo si Israel informó a Estados Unidos antes del ataque, y sólo aclaró que “Israel toma decisiones de manera independiente”. Israel no emitió advertencia de evacuación.
Sucesor
Tabtabai había liderado la Unidad Radwan de elite de Hezbollah. El Ejército israelí dijo que “comandó la mayoría de las unidades de Hezbollah y trabajó arduamente para restaurarlas de cara a la preparación para la guerra con Israel”. En 2016, Estados Unidos designó a Tabtabai como terrorista, llamándolo un líder militar que dirigió las fuerzas especiales de Hezbollah en Siria y Yemen, y ofreció hasta 5 millones de dólares por información sobre él. Tabtabai había sido el aparente sucesor de Ibrahim Aqil, que fue asesinado en septiembre de 2024 en ataques israelíes que eliminaron gran parte del liderazgo superior de Hezbollah, incluido el histórico líder Hassan Nasrallah.
Mahmoud Qamati, vicepresidente del consejo político de Hezbollah, dijo a los periodistas que quizá un miliciano de alto rango había muerto, pero no dio detalles. “El liderazgo de Hezbollah está estudiando la cuestión de la respuesta y tomará la decisión apropiada”, dijo.
Los ataques israelíes sobre el sur del Líbano se intensificaron en las últimas semanas, al tiempo que Israel y EEUU presionaron al Líbano para desarmar al poderoso grupo miliciano. Israel afirma que Hezbollah está tratando de reconstruir sus capacidades militares en el sur del Líbano. El gobierno libanés negó esas afirmaciones. (AFP y “La Nación)