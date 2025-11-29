Edle Julve: “La ciencia ficción escrita desde Tucumán tiene otra sensibilidad”

En esta entrevista, Julve reconstruye el origen de su mundo narrativo —un hallazgo fortuito en 2006, una reescritura en plena pandemia y la presencia decisiva de Tucumán— y reflexiona sobre la influencia de su formación histórica, el desafío de sostener un universo a caballo entre Argentina y Canadá y el lugar del norte argentino en la ciencia ficción contemporánea. Con lucidez y precisión, la autora cuenta cómo surgieron sus personajes, qué dilemas éticos atraviesan la trilogía y qué signi-fica haber creado la primera saga de ciencia ficción del NOA. También adelanta sus proyectos futu-ros y abre el debate sobre el destino de la sci-fi escrita desde el interior del país.