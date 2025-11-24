Recuerdos fotográficos: 1927. El ministro que se cayó del avión

El funcionario tenía por costumbre hacer giras aéreas. En esta ocasión habían ido a varias provincias, con cinco biplanos Breguet que contaban con un asiento para el piloto y otro detrás para el acompañante. En este vuelo partió de Córdoba. Cuenta Carlos Páez de la Torre (h) en “El ministro que se cayó del avión”, 24/11/2011) que no se ajustó el cinturón de seguridad porque no quiso que en una emergencia confundiera la hebilla con la del paracaídas, ya que eran parecidas. Según Daniel Balmaceda (en “El ministro que se perdió en el aire”, “La Nación”, 17/12/2012) no se lo ajustó porque le molestaba por su panza.