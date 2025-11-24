Efemérides 24 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?

En el mismo sentido, el 24 de noviembre de 2011 fallece Antonio Domingo Bussi, líder del autodenominado Operativo Independencia, un golpe de Estado causado en Tucumán en 1975, que sería el anticipo de la posterior llegada de la dictadura militar al Gobierno nacional. También fue electo gobernador en un período democrático, cuando ganó las elecciones en 1995. En 2008 fue condenado a prisión perpetua por la desaparición forzada de Guillermo Vargas Aignasse, aunque falleció antes de ser juzgado en otra causa por diferentes secuestros y asesinatos.