Efemérides 24 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Cada 24 de noviembre se celebra el Día del Vino Argentino Bebida Nacional. Esta fecha destaca la producción autóctona de esta bebida, que lleva más de cinco siglos en la tradición y cultura del país. Esta fecha se estableció en 2010 cuando, en el Bicentenario de la Revolución de Mayo, se emitió el decreto 1800 que declaraba al vino argentino como bebida nacional, y a este día para celebrarlo.
El 24 de noviembre también se celebra el Día del Trabajador Plástico en homenaje a la fecha de fundación del Sindicato Unión Obreros Plásticos y Afines en 1945 y en reconocimiento del químico Leo Hendrik Baekeland, quien creó el primer plástico sintético en 1909.
Por otra parte, la muerte de Freddie Mercury el 24 de noviembre de 1991, como consecuencia de una bronconeumonía derivada del cuadro de Sida, causó una gran conmoción entre sus fanáticos y los de Queen, que el día anterior habían conocido la noticia de que el vocalista padecía la enfermedad hacía varios años, según confirmó él mismo a través de un comunicado oficial.
La última aparición pública de Freddie Mercury se dio en febrero de 1990 durante la entrega de los Premios Brit, ya que su salud le impidió promocionar su último álbum en vida, "Innuendo", publicado oficialmente al año siguiente. Asimismo, tras su muerte la revista Rolling Stone lo ubicó en el puesto 18° en su lista de "Los 100 mejores cantantes de todos los tiempos".
En el mismo sentido, el 24 de noviembre de 2011 fallece Antonio Domingo Bussi, líder del autodenominado Operativo Independencia, un golpe de Estado causado en Tucumán en 1975, que sería el anticipo de la posterior llegada de la dictadura militar al Gobierno nacional. También fue electo gobernador en un período democrático, cuando ganó las elecciones en 1995. En 2008 fue condenado a prisión perpetua por la desaparición forzada de Guillermo Vargas Aignasse, aunque falleció antes de ser juzgado en otra causa por diferentes secuestros y asesinatos.
El 24 de noviembre de 2005 también fallece el actor estadounidense Pat Morita, reconocido popularmente tras interpretar al sensei Nariyoshi Miyagi en la película de artes marciales Karate Kid, también protagonizada por Ralph Macchio. Con los años el largometraje se volvió un clásico y se crearon tres secuelas, aunque ninguna logró el éxito de la primera.
Por su parte, este jueves 24 de noviembre se celebra en Estados Unidos el Día de Acción de Gracias, también conocido como Thanksgiving Day, una efeméride creada en el siglo XVII para agradecer la cosecha obtenida el año anterior. En el país norteamericano se celebra el cuarto jueves de noviembre, mientras que en otros países como Canadá se hace el segundo lunes de octubre.
Efemérides del 24 de noviembre
1632 – Nace Baruch Spinoza, filósofo holandés.
1700 – Proclaman a Felipe V como Rey de España.
1713 – Nace Fray Junipero Serra, misionero español.
1784 – Nace Zachary Taylor, Presidente de los EE.UU.
1794 – Nace Juan Cruz Varela, escritor y político argentino.
1820 – Tratado de Benegas: el gobernador santafecino, Estanislao López, y el bonaerense, Martín Rodríguez, ponen fin a la guerra.
1826 – Nace Carlo Collodi, escritor y periodista italiano.
1829 – Muere el almirante Martín Guise, quien prestó sus servicios a la causa americana.
1849 – El gobierno argentino y Gran Bretaña firman una convención de paz, luego de transcurridos más de dos años del levantamiento del bloqueo de los puertos del Río de la Plata, ocurrido el 15 de julio de 1847. Un año más tarde el convenio sería ratificado por Juan Manuel de Rosas y la reina Victoria.
1859 – El científico británico Charles Darwin publica «El origen de las especies», donde se encuentran las bases de la teoría de la evolución y del proceso de selección natural.
1864 – Nace Henri Marie Raymond de Toulouse-Lautrec, artista francés.
1868 – Nace Scott Joplin, pianista y compositor estadounidense.
1888 – Nace Dale Carnegie, escritor y divulgador estadounidense.
1908 – Nace Libertad Lamarque, actriz y cantante argentina.
1927 – Nace Alfredo Kraus, tenor español.
1929 – Muere Georges Clemenceau, estadista y periodista francés.
1954 – Nace Emir Kusturica, cineasta y músico serbio.
1963 – Lee Harvey Oswald, asesino del presidente estadounidense John F. Kennedy, es asesinado a tiros por Jack Ruby.
1969 – Regresa a la Tierra el Apolo XII, tripulado por los comandantes Conrad, Bean y Gordon, tras haber pisado la superficie lunar los dos primeros.
1969 – EE.UU. y la URSS firman el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares.
1970 – Nace Julieta Venegas, compositora y cantante mexicana.
1991 – Muere Freddie Mercury, músico inglés.
1994 – Isaac Rabin y Yaser Arafat reciben el Premio Príncipe de Asturias a la Cooperación Internacional.
2003 – Muere Copito de Nieve, gorila albino del Zoológico de Barcelona.
2004 – Muere Arthur Hailey, escritor británico.
2005 – Muere Pat Morita, actor estadounidense.
2011 – Muere Antonio Domingo Bussi, militar argentino.
2012 – En algunos países de Latinoamérica, se celebra por primera vez el Día del Orgullo Primate. conmemorando la publicación del libro El origen de las especies, del naturalista británico Charles Darwin (1859), y del descubrimiento de los restos fósiles de Lucy.
2016 – En El Salvador se registra un terremoto de 7,2 grados en la escala de Richter.
2016 – En El Salvador se registra un terremoto de 7,2 grados en la escala de Richter.