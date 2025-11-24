Cartas de lectores: Desnutrición mortal

El 09/11 me impactó la noticia “Cada día 8.000 niños mueren y 2.000 millones de personas sufren enfermedades prevenibles porque sus dietas carecen de vitaminas y minerales básicos” (malnutridos) (“La Nación”). En 2006 Félix Brooks Church viajó a Camboya como voluntario y luego, a Nepal. Creó una máquina (dosificador) para agregarle nutrientes (vitamina A, ácido fólico, vitamina B12, hierro y zinc) a la comida, en molinos rurales (Proyecto Sanku), a fin de combatir la desnutrición infantil en Africa (500 millones de personas). Hoy abastecen a 32 millones de personas, aspirando llegar a 100 millones en 2030. Luego quiere cubrir la “desnutrición mundial” que calcula en 2.000 millones. Me vino a la memoria la gran obra del Padre Pedro Opeka en Madagascar, quien, “en solitario”, desde hace más de 35 años con su Proyecto Akamasoa (sin ningún tipo de “asistencialismo”), sacó a la gente de los basurales transformándolos en ciudades. Pero, lo más relevante fue que les devolvió su “dignidad como personas”. A pesar de que su proyecto fue presentado en Argentina (Padre Opeka postulado al Premio Nobel) durante varios gobiernos, lamentablemente, no se copió. Recientemente, me enteré que, hoy, se está aplicando en Zárate. También existe La Fundación Conin que se ocupa de los chicos desnutridos y otros muchos héroes anónimos que ayudan al prójimo. Me pregunto por qué razones, en todos estos años, no se aplicaron en Argentina ni Akamasoa ni Sanku. El futuro mundial de la humanidad depende de esos niños (2.000 millones) y si no se alimentan en sus primeros años de vida generan dos consecuencias inevitables y desastrosas: o se mueren por desnutrición o viven con secuelas físicas y mentales “irreversibles” en su desarrollo. En estos tiempos escuchamos hablar de “millones” por varios frentes. ¿Son más importantes los millones de dólares de la deuda externa y de las empresas, los millones de votos o los millones de niños que hoy mueren y continuarán muriendo de desnutrición por “abandono e inacción”?