La violencia en San Cayetano

El brutal ataque que causó la muerte de una niña de 7 años en San Cayetano ha hecho sonar las alarmas acerca de la situación social de este barrio del sureste capitalino. Lo que se ha conocido de parte de la familia de la víctima y los relatos de los vecinos dan cuenta de conflictos de larga data y de dificultades para obtener respuestas de seguridad. La acción de los cuatro atacantes -jóvenes de entre 15 y 19 años- ha sido una terrible muestra de la impunidad con que se mueven en medio del vecindario las personas violentas, lo cual estaría acentuado, además, por el hecho de que uno de ellos habría filmado incluso el ataque, según se comentó en las últimas horas.