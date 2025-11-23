Un informe revela por primera vez cuántos argentinos vapean

Por primera vez en Argentina se puso el foco en los vapeadores. El 5% de la población adulta vapea exclusivamente, es decir, no fuman. Esto representa cerca de 2 millones de argentinos, en base a una encuesta publicada por Opinaia con una muestra de 1.500 casos representativos a nivel nacional. A partir de la primera muestra, el estudio se concentró en ellos para evaluar el perfil de consumo, por qué iniciaron y cómo acceden al producto, entre otras consultas.