Gabriel Rolón: “La palabra plena nos avasalla”

Desafiar la comodidad

Más de media hora después del inicio de la función, Rolón avanzó sobre temas como el trauma, el duelo, la angustia, el horror y la pérdida. Propuso un recorrido que condujo a cada espectador a un punto íntimo de su propia historia emocional. Las lágrimas de muchos brotaron ante ese tránsito. La dramatización continuó con la historia de Alejandro y sus temores, y aportó un recurso que permitió al público visualizar la tensión entre lo que se dice y lo que se calla. Rolón señaló que la palabra puede ser abismo, conflicto, comunicación, malentendido, verdad y mentira. “Habitamos en la confusión y en esa confusión nos jugamos la vida”, afirmó. El analista destacó que la palabra plena desafía la comodidad y obliga a pensar. La definió como un acto de honestidad personal que modifica la subjetividad de quien la pronuncia. Explicó que “el lenguaje revela incluso lo que la persona intenta esconder de sí misma” y que abrir ese sentido permite enfrentar deseos, miedos y contradicciones.