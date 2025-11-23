Secciones
OpiniónColumnas

Una mirada al universo: los jesuitas y la astronomía
Olga Inés Pintado
Por Olga Inés Pintado Hace 1 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Qué pasa en Wattpad, la comunidad que revolucionó la lectura online
1

Qué pasa en Wattpad, la comunidad que revolucionó la lectura online

Google Drive presenta una función que facilita la comprensión de un PDF por más largo que sea
2

Google Drive presenta una función que facilita la comprensión de un PDF por más largo que sea

Este color marcará tendencia en 2026 para decorar interiores
3

Este color marcará tendencia en 2026 para decorar interiores

Los cinco hábitos clave para frenar el envejecimiento, según expertos en longevidad
4

Los cinco hábitos clave para frenar el envejecimiento, según expertos en longevidad

Una profesora denunció el acoso de sus alumnos y escribó una espeluznante carta: Se mueven como manada
5

Una profesora denunció el acoso de sus alumnos y escribó una espeluznante carta: "Se mueven como manada"

Respiración agitada: hábitos para mejorar la calidad de vida en la EPOC
6

Respiración agitada: hábitos para mejorar la calidad de vida en la EPOC

Más Noticias
La Corte Suprema de Justicia de Tucumán se prepara para elegir a su presidente

La Corte Suprema de Justicia de Tucumán se prepara para elegir a su presidente

La carrera del futuro: dura dos años y medio, tiene solo 13 materias y promete una gran salida laboral

La carrera del futuro: dura dos años y medio, tiene solo 13 materias y promete una gran salida laboral

Qué carreras tendrán más salida laboral en Argentina en 2026, según la Inteligencia Artificial

Qué carreras tendrán más salida laboral en Argentina en 2026, según la Inteligencia Artificial

Se viralizó una foto de la China Suárez sin filtros: así luce al natural

Se viralizó una foto de la China Suárez sin filtros: así luce al natural

Fórmula 1 en Las Vegas: qué pasó en la Qualy, la posición de Colapinto y a qué hora es la carrera

Fórmula 1 en Las Vegas: qué pasó en la Qualy, la posición de Colapinto y a qué hora es la carrera

Dos niñas dejarán de usar el apellido paterno

Dos niñas dejarán de usar el apellido paterno

Causa Cuadernos: “El dinero iba a la Quinta de Olivos”

Causa Cuadernos: “El dinero iba a la Quinta de Olivos”

Falleció la niña de siete años baleada en un ataque en San Cayetano

Falleció la niña de siete años baleada en un ataque en San Cayetano

Comentarios