Encuentros LA GACETA: ¿Cómo debemos pensar la escuela del futuro?

El tercer ciclo de Encuentros LA GACETA propone abrir ese diálogo con un enfoque amplio en una nueva transmisión que se realizará este miércoles 26 de noviembre desde las 14 hs por LG Play. Desde la alfabetización y la salud emocional hasta la innovación universitaria y el rol de las familias, el ciclo busca comprender qué está fallando, qué está cambiando y qué necesita reconstruirse para que la escuela vuelva a ser un espacio de posibilidades para todos.