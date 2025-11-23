Encuentros LA GACETA: ¿Cómo debemos pensar la escuela del futuro?

En Argentina, uno de cada dos chicos de tercer grado no entiende lo que lee y uno de cada cinco estudiantes de sectores vulnerables no sabe leer. Los datos surgen de las pruebas Aprender y relevamientos realizados a estudiantes de todo el país. Por lo tanto, hablar de educación ya no es un ejercicio académico: es una conversación urgente sobre el presente y el futuro de la educación.´
El tercer ciclo de Encuentros LA GACETA propone abrir ese diálogo con un enfoque amplio en una nueva transmisión que se realizará este miércoles 26 de noviembre desde las 14 hs por LG Play. Desde la alfabetización y la salud emocional hasta la innovación universitaria y el rol de las familias, el ciclo busca comprender qué está fallando, qué está cambiando y qué necesita reconstruirse para que la escuela vuelva a ser un espacio de posibilidades para todos.
Debate clave
La jornada comenzará con un debate clave: cómo alfabetizar en una época atravesada por pantallas e inteligencias artificiales sin perder la esencia del aprendizaje humano. La presencia de especialistas como Martín Merlini, Entrenador en IA, Franco Grignola, Referente del Plan Provincial de Alfabetización y Constanza Padilla, Investigadora del Conicet permitirá mirar la alfabetización desde un prisma integral. El panel buscará una respuesta profunda a la pregunta que recorre todas las escuelas: ¿cómo formar lectores críticos en una generación hiperconectada?
El segundo eje invita a entrar a un terreno desafiante para docentes y autoridades: la salud emocional de los estudiantes y el rol inesperado que está asumiendo la escuela como dispositivo terapéutico. Mediante experiencias impulsadas por Comfye, junto a docentes y adolescentes de instituciones públicas y privadas, explicarán el trabajo realizado mediante proyectos para enfrentar la dependencia digital, propuestas para regular el uso del celular y talleres que buscan comprender la lógica adictiva de las apuestas online.
La mirada universitaria aparecerá como un puente hacia las carreras del futuro y la necesidad de adaptar los modelos formativos a un mundo que cambia constantemente. La UNT, con la participación de Carolina Abdala, secretaria Académica, Constanza Guraiib- Directora del Consejo de Escuelas Experimentales y María Luisa Bossolasco, coordinadora del Área Pedagógica SIED-UNT abordarán los planes de renovación implementados desde sus escuelas experimentales y el trabajo con aulas virtuales.
Por otro lado, la Unsta, con la presencia del rector, Federico Fanjul, explicará cómo las microcredenciales digitales y los entornos híbridos empiezan a redefinir la formación profesional.
Y la Universidad San Pablo-T sumará el enfoque internacional y el impacto de la IA en los nuevos perfiles laborales en una imperdible charla con el rector Ramiro Albarracín.
El rol de la familia
El cierre devolverá el foco a un actor fundamental dentro del discurso educativo: las familias. Carolina Ferreyra, CEO de Tiendida y Florencia de Zavalía, CEO de Zelmira, plantearán un debate necesario sobre los límites, la disponibilidad emocional, los valores que se trasladan al aula y la posibilidad de que padres y docentes construyan alianzas más colaborativas para un mejor aprendizaje.
Las charlas serán moderadas por los periodistas de LA GACETA Carolina Servetto y Guillermo Monti.