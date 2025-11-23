El impacto de la avenida Francisco de Aguirre

Todo esto nos lleva a reflexionar sobre las complejas dinámicas urbanas que ocurren de modo permanente, aunque nos parezcan imperceptibles. Y en los desfasajes que se producen entre estos procesos y la reacción del Estado, que es quien debe proporcionar soluciones a las tensiones que se generan en los espacios en transformación. El uso que hoy se le da a la Francisco de Aguirre no es nuevo, viene desde hace varios años. Pero recién ahora se percibe una intención clara de la Municipalidad capitalina por ordenarlo. Creemos que esta es una buena señal y hacemos votos para que se replique en otros puntos complicados del Gran Tucumán, como el Camino del Perú, la ruta 301, el cruce de las rutas 9 y 306, a la altura de San Andrés. En estos tres sectores se superponen las jurisdicciones de distintos municipios, comunas y organismos provinciales, como Vialidad. Aunque cueste, no deberíamos verlo como un obstáculo, sino como una oportunidad para brindarle soluciones de calidad a la ciudadanía.