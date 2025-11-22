Sin sorpresas en La Ciudadela: listas presentadas, tensión y candidatos confirmados en San Martín

La Ciudadela se convirtió en el centro político de San Martín. Sin actividad futbolística y en plena calma deportiva, el estadio fue escenario de un movimiento incesante: autos que llegaban, dirigentes que subían al primer piso con carpetas bajo el brazo, avales que se contaban una y otra vez y saludos que decían más por su frialdad que por sus palabras. En ese clima cargado y decisivo, las tres listas que competirán el 30 de noviembre quedaron oficialmente presentadas. Ya no hay dudas: Samuel Semrik, Augusto Rodríguez y Oscar Mirkin serán los candidatos que buscarán conducir el futuro institucional del club.
La Junta Electoral había habilitado el ingreso entre las 18 y las 24, un rango que permitió ver escenas marcadas por la expectativa. Se especulaba con el orden de llegada, con los intentos de unidad que se movieron en silencio y con la cantidad de avales que presentaría cada agrupación. Nada pasó inadvertido.
El primero en llegar
A las 19.09, tres camionetas frenaron frente al portón principal. Samuel Semrik, acompañado por su vicepresidente segundo, Pablo Kasem, y por integrantes de su agrupación, abrió la jornada formal. Con carpetas en mano, saludos y un clima de optimismo, ingresaron al primer piso.
El dato destacado: aunque se requieren 40 firmas según el estatuto del club, Semrik presentó 87 avales, trabajados en parte la noche anterior durante una reunión con peñas del “Santo”.
“Se viene una semana histórica desde lo institucional y democrático. Una elección fortalece la vida del club. Venimos a presentar la lista y vamos a dejar todo por este San Martín que amamos”, expresó Semrik en diálogo con LA GACETA. “San Martín perdió identidad. La Ciudadela debe volver a ser inexpugnable. Necesitamos un equipo que sienta lo que es jugar acá”, agregó al hablar del ámbito futbolístico.
Semrik también habló de la posible llegada de Tino Costa a la secretaría técnica en caso de salir victorioso el domingo 30. “Tiene ganas de venir, conoce el club y tiene contactos. Estamos charlando”, aseguró quien fue vicepresidente del “Santo” durante la gestión de Emilio Luque.
Reunión con socios
Mientras Semrik entregaba su documentación, a pocos metros, en la sede de San Martín 2030, Mirkin y Nicolás Nasrallah exponían ante socios los ejes centrales de su fórmula “Unidad Roja y Blanca”.
“Estamos entusiasmados, pero preocupados por la situación del club. Estamos dispuestos a volcar trabajo, esfuerzo y recursos para sacarlo del pozo. Esto se logra unidos, con consenso y con planificación”, aseguró Mirkin ante los socios presentes en Lavalle y Benjamín Matienzo. “No es una elección habitual. Llegamos hasta acá por la renuncia de la comisión saliente. Estar tan cerca de ser dirigente después de tantos años involucrado es un enorme orgullo”, agregó Nasrallah.
Más temprano, Mirkin había dedicado buena parte de la tarde a reunir firmas y certificar avales en el Hotel Hilton, donde completó la documentación necesaria. Su lista presentó 85 avales, más del doble del mínimo exigido.
Segundo desembarco
A las 21.37, las bocinas anunciaron el segundo desembarco. En distintos automóviles llegó la agrupación de Augusto Rodríguez, líder de “Modernicemos San Martín”.
“Intentamos una alianza sostenida durante días. Estuvimos hasta hace pocas horas hablando para lograr una unidad organizada, pero no se pudo dar. No creemos en acuerdos donde no haya confianza ni un proyecto común”, dijo Rodríguez con una mezcla de orgullo y bronca sostenida por lo que sucedió horas antes.
El candidato reveló un dato clave que marcó el tono del día: hasta último momento recibieron llamados para intentar sumarlos a una unidad opositora, pero las conversaciones fracasaron. “Lo dimos todo, pero no creemos en una unidad improvisada donde se discutan cargos y no proyectos. Tenemos un modelo de club y lo vamos a defender”, remarcó Rodríguez, que presentó 67 avales.
Tensión en el aire
Las palabras de Rodríguez confirmaban lo que circulaba en los pasillos del estadio. Durante toda la tarde hubo movimientos, llamados, propuestas y contraofertas entre agrupaciones que buscaban un entendimiento. Nada prosperó. Ese desgaste se trasladó al clima general: saludos fríos, miradas esquivas y mucha expectativa por cómo se cerraría la noche.
El último en ingresar
A las 22.15, cuando el portón volvió a abrirse, llegó el movimiento final: Mirkin, acompañado por Nasrallah, ingresó para presentar formalmente la lista de “Unidad Roja y Blanca”, cerrando así la jornada.
En ese momento se vivió una de las escenas más habladas del día. Al cruzarse con referentes de “Modernicemos San Martín”, hubo saludos tensos, cortos y estrictamente formales. La falta de unidad, las negociaciones fallidas y los llamados de último momento seguían flotando en el aire. Con el ingreso de Mirkin, la presentación quedó definitivamente cerrada. La Ciudadela volvió a quedar en silencio, pero el escenario político quedó completamente ordenado.
El lunes la Junta Electoral oficializará las listas y el martes se concluirá con la depuración del padrón. Después de eso comenzará la campaña.
Tres candidatos. Tres proyectos. Y un 30 de noviembre que definirá mucho más que un presidente: marcará el rumbo inmediato de San Martín.