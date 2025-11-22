Sin sorpresas en La Ciudadela: listas presentadas, tensión y candidatos confirmados en San Martín

La Ciudadela se convirtió en el centro político de San Martín. Sin actividad futbolística y en plena calma deportiva, el estadio fue escenario de un movimiento incesante: autos que llegaban, dirigentes que subían al primer piso con carpetas bajo el brazo, avales que se contaban una y otra vez y saludos que decían más por su frialdad que por sus palabras. En ese clima cargado y decisivo, las tres listas que competirán el 30 de noviembre quedaron oficialmente presentadas. Ya no hay dudas: Samuel Semrik, Augusto Rodríguez y Oscar Mirkin serán los candidatos que buscarán conducir el futuro institucional del club.