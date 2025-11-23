IA, jurisprudencia y análisis de datos: el camino ineludible hacia la justicia digital

El reto principal, no obstante, radica en evitar que el “microscopio se vuelva tan inteligente que intente escribir el siguiente capítulo del libro por sí mismo”, es decir, reemplazar al juez humano. El Reglamento Europeo de IA (AI Act), aprobado por el Consejo de la Unión Europea el 21 de mayo de 2024, establece que los sistemas de IA utilizados para asistir a una autoridad judicial en la investigación e interpretación de hechos y derecho, y en la aplicación de la ley a hechos concretos, se clasifican como sistemas de alto riesgo (Anexo III.8). Si bien la IA es muy útil para tareas repetitivas y que consumen mucho tiempo, como las órdenes de pago o los reclamos menores, debe actuar únicamente como soporte automatizado que ofrece sugerencias, y no debe emitir decisiones totalmente automatizadas ni reemplazar la función jurisdiccional, un principio que exige que el caso sea resuelto por un juez-persona. Además, existe el problema de la “caja negra” (black box), o la opacidad, por el cual el algoritmo es difícil de entender por humanos, socavando la capacidad del juez de motivar sus decisiones. Es por ello que el real decreto-ley español de eficiencia en la Justicia limita la referencia a la IA a su uso como apoyo a la función jurisdiccional y a la tramitación de procedimientos.