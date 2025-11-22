Secciones
En un partidazo, La Arisca Stella Artois se consagró en Las Cortaderas

El certamen de polo tuvo un cierre de gran nivel. El partido decisivo se definió por 8 a 6 y contó con la presencia de la polista inglesa Kate Moss, que convirtió un gol y sorprendió con su técnica.

Carlos Chirino
Por Carlos Chirino Hace 50 Min

En una final tan intensa como atractiva, La Arisca Stella Artois se coronó campeón del torneo de polo Oasis, disputado en las canchas de Las Cortaderas, en Tapia. El cuarteto conformado por Gonzalo Paz Posse, Ramón Paz Posse, Andrés Ostengo y Lucía Bleckwedel se impuso por 8 a 6 sobre La Arisca Holdmoster, equipo que contó con la participación estelar de la polista inglesa Kate Moss, que sorprendió a más de uno con su muy buen nivel técnico.

El encuentro decisivo mostró un nivel de juego parejo y exigente, en el que ninguno de los dos conjuntos estuvo dispuesto a ceder terreno. “Fue una final muy reñida, con un muy buen nivel de polo. La caballada de La Arisca rindió en gran nivel. La jugadora inglesa nos sorprendió con su muy buena técnica, algo muy propio de los ingleses”, señaló Ramón Paz Posse, autor de dos goles en la consagración.

La efectividad ofensiva del “Gonchi” Paz Posse, con cuatro tantos, y los aportes de Ostengo, que sumó dos, terminaron marcando la diferencia. Del lado de Holdmoster, Bautista Paz Posse mantuvo a su equipo en la pelea con cinco conversiones, mientras que Kate Moss agregó el gol restante. La formación la completaron Beliseraio Pfister y Octaviano Martínez Saracho.

El torneo dejó un balance altamente positivo. “Fue un lindo torneo, con muy buen nivel de participantes y polistas de Catamarca y Jujuy”, destacó Ramón Paz Posse, satisfecho por el crecimiento del polo regional.

