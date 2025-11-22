En un partidazo, La Arisca Stella Artois se consagró en Las Cortaderas

En una final tan intensa como atractiva, La Arisca Stella Artois se coronó campeón del torneo de polo Oasis, disputado en las canchas de Las Cortaderas, en Tapia. El cuarteto conformado por Gonzalo Paz Posse, Ramón Paz Posse, Andrés Ostengo y Lucía Bleckwedel se impuso por 8 a 6 sobre La Arisca Holdmoster, equipo que contó con la participación estelar de la polista inglesa Kate Moss, que sorprendió a más de uno con su muy buen nivel técnico.