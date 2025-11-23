Música tucumana en El Cadillal con el FesTapir

A tal punto es relevante la reinserción del mamífero más grande de América Latina en la zona de las yungas que se lo celebra con una fiesta propia, luego de que el martes 18 haya sido su Día Nacional. Esta tarde, desde las 18.30 y con entrada libre y gratuita, el anfiteatro Los Tucu Tucu del dique El Cadillal se llena de naturaleza, música y alegría para celebrar juntos su día en Tucumán, en una actividad coorganizada por la Reserva, el Ente Tucumán Turismo, la Universidad Nacional de Tucumán, la Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo y la Comuna del lugar.