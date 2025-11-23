Secciones
Música tucumana en El Cadillal con el FesTapir

Una celebración que reúne el arte con el conservacionismo y el respeto a la naturaleza. Guarachazo en Lastenia y festival en Taco Ralo.

EN DEFENSA DEL TAPIR. Santiago Caminos estará en el dique El Cadillal. EN DEFENSA DEL TAPIR. Santiago Caminos estará en el dique El Cadillal.
Fabio Ladetto
Por Fabio Ladetto Hace 3 Hs

La Reserva Universitaria de Horco Molle tiene al tapir como uno de sus animales emblemáticos, último sobreviviente de una familia de mamíferos perisodáctilos, que incluye a los caballos (con los que están lejanamente emparentados) y a los rinocerontes; estos son los parientes vivos más cercanos.

A tal punto es relevante la reinserción del mamífero más grande de América Latina en la zona de las yungas que se lo celebra con una fiesta propia, luego de que el martes 18 haya sido su Día Nacional. Esta tarde, desde las 18.30 y con entrada libre y gratuita, el anfiteatro Los Tucu Tucu del dique El Cadillal se llena de naturaleza, música y alegría para celebrar juntos su día en Tucumán, en una actividad coorganizada por la Reserva, el Ente Tucumán Turismo, la Universidad Nacional de Tucumán, la Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo y la Comuna del lugar.  

“El FesTapir es mucho más que un festival: es una oportunidad para conectarnos con el ambiente, disfrutar de propuestas artísticas y lúdicas y reflexionar sobre la importancia de mantener nuestra biodiversidad. Es un encuentro donde el arte, la cultura y la conservación se unen para darle fuerza a este proyecto tan importante para nuestra provincia”, se plantea desde los responsables.

La agenda de su tercera edición comprende juegos y actividades para todas las edades; lectura de libros y propuestas educativas; los Lagoferiantes con sus stands de artesanías y shows en vivo a cargo de Karma Sudaca, Melina Cabocoto, Marianna Kazacova, Carlos Podazza, Ana Marcilla, Grillo Córdoba, Dúo Tafinando, Mariela Acotto, Sofía Ibáñez, José Décima, Kimsa Juy y Santiago Caminos. La grilla comprende rock, tango y folclore, en “un listado diverso que une voces, territorios, identidades y estilos, todos para una misma causa: celebrar la vida”.

Opciones

Por el feriado de mañana, hay una reforzada cartelera de propuestas convocantes, como el Festival de las Aguas Termales que tendrá lugar desde las 19.30 en el complejo deportivo de Taco Ralo, con la presencia de artistas de atractivo nacional.

La grilla anuncia los recitales del Chaqueño Palavecino, Christian Herrera, Iván Ruiz, Dany Hoyos, Los Castillo, Sofi Salomón, Los Mellizos Díaz, Thiago Santucho, Pedro Acosta, Walter Geréz, Los Norteños de Tucumán y el Nuevo Ritmo Imperial, junto a las academias de danza Atahualpa Yupanqui y Renacer, y la intervención bailable del Dj Tom Guerra.

Por aparte, se realizará un encuentro de guaracha santiagueña en La Carpa Tropical (República 397, Lastenia). Del Guarachazo participarán Alejandro Véliz, Dany Hoyos, Chiquino y su Maravilla, Enrique Maza y La Verdadera y El Súper de Huguito, a partir de las 22.

En el Yerba Buena Shopping (avenida Aconquija y Lobo de la Vega), con acceso gratis y en el en el Patio Central, desde las 18.30 se presentará Martín Gerez con una selección de los boleros más populares de toda la historia.

En la capital

En tanto, en la Capital tucumana, una alternativa folclórica estará al mediodía en la peña La Casa de Yamil (España 153), donde actuarán Carperos y Sonkoy Tucma.

Esta tarde, desde las 19.30 y en El Círculo de la Prensa (Mendoza 240), los alumnos de la academia de canto Adagio que conduce Sergio Barrionuevo ofrecerán su muestra de fin de año, integrada por arias de ópera y música popular.

Con entrada libre y gratuita, desde las 22 habrá una peña bailable en avenida Adolfo de la Vega 219 organizada por La Mendoza. Participarán Canto Sumaj, La Juntada, Corazón Gaucho. Edu Mendoza y La Pato, para completar la noche el Dj Matías Rodríguez.

