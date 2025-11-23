Sexualemente hablando: hombres perezosos

El celular de Casciari

En esta misma línea se inscribe una aguda reflexión que hace el escritor argentino Hernán Casciari en uno de sus relatos. Empieza diciendo que un día, cuando le contaba a su hija “Hansel y Gretel”, al llegar al terrible momento en que los niños se dan cuenta de que unos pájaros se han comido las migas de pan que iban a permitirles regresar a su casa… ella lo interrumpió diciendo: “¡Pero que lo llamen al papá por el WhatsApp!”. Y ahí lo advirtió: su hija no tenía noción de una vida ajena a los teléfonos celulares. “Al mismo tiempo descubrí qué espantosa resultaría la literatura -toda ella, en general- si el teléfono móvil hubiera existido siempre, como cree mi hija de cuatro años”. Pensó, y con razón, que “un enorme porcentaje de las historias escritas (o cantadas, o representadas) en los 20 siglos que anteceden al actual, han tenido como principal fuente de conflicto la distancia, el desencuentro y la incomunicación. Han podido existir gracias a la ausencia de telefonía móvil”. Refiere, con mucho humor e ingenio, los más diversos ejemplos de obras clásicas. Uno de ellos, “Romeo y Julieta”. ¡Qué distinto hubiera sido si ella podía alertar a Romeo que iba a fingir estar muerta! “Y todo el grandísimo problemón dramático de los capítulos siguientes se habría evaporado. Las últimas 40 páginas de la obra no tendrían gollete, no se hubieran escrito nunca”. Adiós a una de las más grandes historias románticas de la literatura.