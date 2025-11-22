Secciones
DeportesBásquet

Huracán BB y Estudiantes van por el título del Torneo Clausura

En el estadio "Dionisio Muruaga", El "Globo" y la "Cebra" definirán este domingo el título de la Súper Liga Masculina de Mayores.

A POR TODO. Huracán BB y Estudiantes se disputarán el título del Torneo Clausura 2025. A POR TODO. Huracán BB y Estudiantes se disputarán el título del Torneo Clausura 2025. Foto: Lucía Peralta
Hace 1 Hs

Huracán BB y Estudiantes cerrarán mañana una temporada muy positiva cuando, desde las 20, definan el Torneo Clausura de la Súper Liga Masculina de Mayores 2025 en el estadio “Dionisio Muruaga” de Asociación Mitre. Las entradas costarán $5.000 y los menores de 12 años ingresarán gratis. 

Huracán BB llega a la final luego de eliminar a Concepción BB por 97-86 en un partido que dominó de principio a fin. La figura fue Carlos Fernández, autor de 33 puntos y 9 rebotes, acompañado por Matías Yane, que sumó 15 unidades y 7 recobres. El equipo de José García mostró solidez, orden y un rendimiento colectivo que lo impulsó hasta esta instancia.

 En la otra semifinal, Estudiantes, dirigido por Gustavo Gaete, superó a Belgrano Cultural y Deportivo por 87-77, con un último cuarto determinante. Allí se destacaron Luis Núñez, con 18 puntos, y Mariano Gallo Torres, clave con 22 unidades y una conducción que sostuvo a la “Cebra” en los momentos más exigentes. El actual campeón del Apertura llegó a esta definición tras clasificarse 8° entre 10 equipos y con un plantel renovado respecto del que se consagró meses atrás.

En Huracán BB, el cambio de entrenador fue fundamental: aunque perdió un base, mantuvo todo el equipo y se preparó especialmente para llegar a la final. El encuentro se definirá con Fernández y Gallo Torres como estandartes.

El duelo entre Yane y Núñez también será clave. Se espera un partido intenso, con un cierre para el infarto y una gran concurrencia de público en la cancha de Mitre.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Dos niñas dejarán de usar el apellido paterno
1

Dos niñas dejarán de usar el apellido paterno

La Corte Suprema de Justicia de Tucumán se prepara para elegir a su presidente
2

La Corte Suprema de Justicia de Tucumán se prepara para elegir a su presidente

Causa Cuadernos: “El dinero iba a la Quinta de Olivos”
3

Causa Cuadernos: “El dinero iba a la Quinta de Olivos”

Fórmula 1 en Las Vegas: qué pasó en la Qualy, la posición de Colapinto y a qué hora es la carrera
4

Fórmula 1 en Las Vegas: qué pasó en la Qualy, la posición de Colapinto y a qué hora es la carrera

Falleció la niña de siete años baleada en un ataque en San Cayetano
5

Falleció la niña de siete años baleada en un ataque en San Cayetano

Causa Cuadernos: el financista Clarens reveló que recaudaba U$S300.000 por semana por orden de Néstor Kirchner
6

Causa Cuadernos: el financista Clarens reveló que recaudaba U$S300.000 por semana por orden de Néstor Kirchner

Más Noticias
Una herencia que late desde 1988: dos padres campeones del Veco y sus hijos que sueñan con repetir la historia

Una herencia que late desde 1988: dos padres campeones del "Veco" y sus hijos que sueñan con repetir la historia

Atlético Tucumán confirmó a Hugo Colace como técnico para la temporada 2026

Atlético Tucumán confirmó a Hugo Colace como técnico para la temporada 2026

Lawn Tennis renovó sus autoridades: Lucas Ferro es el nuevo presidente del club

Lawn Tennis renovó sus autoridades: Lucas Ferro es el nuevo presidente del club

Final de la Copa Sudamericana 2025: horario, TV y previa de Atlético Mineiro vs Lanús

Final de la Copa Sudamericana 2025: horario, TV y previa de Atlético Mineiro vs Lanús

Qué carreras tendrán más salida laboral en Argentina en 2026, según la Inteligencia Artificial

Qué carreras tendrán más salida laboral en Argentina en 2026, según la Inteligencia Artificial

Se viralizó una foto de la China Suárez sin filtros: así luce al natural

Se viralizó una foto de la China Suárez sin filtros: así luce al natural

A qué hora exacta corre Colapinto el Gran Premio de Las Vegas esta noche

A qué hora exacta corre Colapinto el Gran Premio de Las Vegas esta noche

Fórmula 1 en Las Vegas: qué pasó en la Qualy, la posición de Colapinto y a qué hora es la carrera

Fórmula 1 en Las Vegas: qué pasó en la Qualy, la posición de Colapinto y a qué hora es la carrera

Comentarios