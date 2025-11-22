Huracán BB y Estudiantes van por el título del Torneo Clausura

Huracán BB y Estudiantes cerrarán mañana una temporada muy positiva cuando, desde las 20, definan el Torneo Clausura de la Súper Liga Masculina de Mayores 2025 en el estadio “Dionisio Muruaga” de Asociación Mitre. Las entradas costarán $5.000 y los menores de 12 años ingresarán gratis.
Huracán BB llega a la final luego de eliminar a Concepción BB por 97-86 en un partido que dominó de principio a fin. La figura fue Carlos Fernández, autor de 33 puntos y 9 rebotes, acompañado por Matías Yane, que sumó 15 unidades y 7 recobres. El equipo de José García mostró solidez, orden y un rendimiento colectivo que lo impulsó hasta esta instancia.
En la otra semifinal, Estudiantes, dirigido por Gustavo Gaete, superó a Belgrano Cultural y Deportivo por 87-77, con un último cuarto determinante. Allí se destacaron Luis Núñez, con 18 puntos, y Mariano Gallo Torres, clave con 22 unidades y una conducción que sostuvo a la “Cebra” en los momentos más exigentes. El actual campeón del Apertura llegó a esta definición tras clasificarse 8° entre 10 equipos y con un plantel renovado respecto del que se consagró meses atrás.
En Huracán BB, el cambio de entrenador fue fundamental: aunque perdió un base, mantuvo todo el equipo y se preparó especialmente para llegar a la final. El encuentro se definirá con Fernández y Gallo Torres como estandartes.
El duelo entre Yane y Núñez también será clave. Se espera un partido intenso, con un cierre para el infarto y una gran concurrencia de público en la cancha de Mitre.