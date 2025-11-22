Huracán BB y Estudiantes van por el título del Torneo Clausura

En la otra semifinal, Estudiantes, dirigido por Gustavo Gaete, superó a Belgrano Cultural y Deportivo por 87-77, con un último cuarto determinante. Allí se destacaron Luis Núñez, con 18 puntos, y Mariano Gallo Torres, clave con 22 unidades y una conducción que sostuvo a la “Cebra” en los momentos más exigentes. El actual campeón del Apertura llegó a esta definición tras clasificarse 8° entre 10 equipos y con un plantel renovado respecto del que se consagró meses atrás.