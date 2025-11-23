Medidas para retirar el “mercado paralelo” cercano al Mercofrut

El funcionario insistió con que el espíritu no es “cortar el trabajo”. “Pero tampoco queremos que la gente se enferme. Estamos para cuidarlos. A los vendedores ambulantes de verduras en la calle tampoco queremos que estén con la verdura, que obstaculicen la vereda; entonces les pedimos que caminen, que pongan en bolsas los productos y transiten, porque tenemos muchas denuncias. Tucumán tiene veredas muy finas y tenemos un alto grado de gente con discapacidad o personas mayores que caminan por ahí. Es una preocupación diaria y la gente no hace caso”, detalló. Además, marcó que “la gente quiere escuchar que vos le digas ‘sí, está permitido’”. Ellos se enfocan en que quieren eso y no es así. Les explicás, notificás a la gente y no hacen caso. No los estamos dejando sin trabajo, los estamos reordenando”, añadió Rojas.