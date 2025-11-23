Secciones
Medidas para retirar el “mercado paralelo” cercano al Mercofrut

“No queremos cortar el trabajo”, aclaró Rojas

Medidas para retirar el "mercado paralelo" cercano al Mercofrut
El director de Vía Pública de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, Juan Rojas, anticipó que, a pedido de las autoridades del Mercofrut, se llevarán adelante tareas para el ordenamiento de ese sector de la ciudad. “Recibimos una denuncia de que hay un ‘mercado paralelo’ en toda la ruta del costado. Entonces, por expediente, solicitan que se retire a esa gente que está antes de llegar al Mercofrut”, anticipó el funcionario.

En principio, este miércoles está previsto que concurran los inspectores de la repartición para notificar a los vendedores sobre el plazo de 48 horas para despejar la zona. “Pasado ese tiempo, si no se cumple, vamos a tratar de recurrir a las fuerzas para que nos ayuden”, añadió.

Rojas explicó que no es una tarea sencilla, dado que se tiene en cuenta el contexto económico que atraviesa el país y la necesidad de buscar alternativas. “Estamos preocupados. Si bien la gente tiene muchos problemas económicos, nosotros no podemos permitir que cada uno haga lo que quiera. Es una lucha día a día, especialmente con el tema alimentos, por la cadena de frío, y los vendedores ambulantes, de frutas y verduras. Es una lucha constante”, indicó.

El funcionario insistió con que el espíritu no es “cortar el trabajo”. “Pero tampoco queremos que la gente se enferme. Estamos para cuidarlos. A los vendedores ambulantes de verduras en la calle tampoco queremos que estén con la verdura, que obstaculicen la vereda; entonces les pedimos que caminen, que pongan en bolsas los productos y transiten, porque tenemos muchas denuncias. Tucumán tiene veredas muy finas y tenemos un alto grado de gente con discapacidad o personas mayores que caminan por ahí. Es una preocupación diaria y la gente no hace caso”, detalló. Además, marcó que “la gente quiere escuchar que vos le digas ‘sí, está permitido’”. Ellos se enfocan en que quieren eso y no es así. Les explicás, notificás a la gente y no hacen caso. No los estamos dejando sin trabajo, los estamos reordenando”, añadió Rojas.

