Carmen Aristegui: “Pudimos ver de manera descarnada la forma en que se puede construir una campaña de desprestigio”

-Es sistémico. Es un modelo que reditúa a líderes políticos contrarios a las funciones básicas de la democracia, donde el periodismo crítico es un factor importante. La táctica busca socavar los pilares fundamentales de la relación con la audiencia. Hay que matar la confianza, la credibilidad de los medios, para que el mensaje no llegue o, si llega, que no sea creíble. Hay que atacar a los jueces, a los críticos, a los periodistas, a todo contrapeso. Al final de la historia tendríamos que creer que la propia sociedad tiene la altura y el criterio de decir qué tipo de circunstancias son las que vivimos. Punto número uno: no la tenemos fácil. Es una batalla muy desigual, muy asimétrica, ¿no? Porque si tienes estos líderes que son populares, hábiles, con maquinarias clientelares impresionantes, que llegan democráticamente y, a partir de llegar ahí, empiezan a desmontar el sistema, es un desafío gigante para la democracia. Hay gente que sigue -seguimos- creyendo que la sociedad necesita a los periodistas. El periodismo necesita una sociedad que crea en él -y en su función- para persistir.