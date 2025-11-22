Secciones
Final Sudamericana: Nahuel Losada imitó al "Dibu" Martínez y le dio el título a Lanús

El arquero argentino de 32 años se lució con una atajada decisiva en el alargue y tres penales detenidos

Hace 2 Hs

Emulando la actuación soberbia de Emiliano "Dibu" Martínez en la final del Mundial de Qatar 2022, el arquero argentino Nahuel Losada se graduó de héroe al darle a Lanús su segunda estrella en la Copa Sudamericana.

En una final en Asunción que reunió a varios nombres famosos del fútbol sudamericano, en especial en las filas del Atlético Mineiro, un poco conocido arquero de 32 años hizo suyo el protagonismo con una atajada consagratoria en el tiempo extra y tres penales detenidos. 

El primer título en la máxima división del arquero nacido en la ciudad de Berisso, en la provincia de Buenos Aires, tuvo aromas de revancha para un jugador que ha tenido una carrera modesta en más de una década como profesional.

Él mismo, que apenas había conquistado una corona, la de la segunda división argentina en 2022 con Belgrano, dedicó la conquista a aquellas personas que confiaron en su talento.

"Remé mucho para estar acá", dijo a la transmisión oficial minutos después de que el "Granate" se impuso en penales 5-4 al Galo tras empatar 0-0 en 120 minutos de juego.

"El mensaje es claro: que la sigan remando que el fútbol paga", agregó. Tiempo atrás "las oportunidades no se me daban, pero algunos se la jugaron por mí y este campeonato es un poco para ellos". 

"Somos duros y fuimos mejores"

Losada, un espigado protector de vallas de 1,88 metros de estatura, fue el hombre más destacado de un partido plano, cuya convocatoria no alcanzó a colmar los 42.000 asientos del renovado estadio Defensores del Chaco.

Como había previsto el viernes el técnico del Mineiro, el argentino Jorge Sampaoli, el encuentro se iba a definir por "detalles", y los reflejos y guantes del custodio del arco granate fueron aquellos "detalles" que le permitieron tornarse en el héroe de la calurosa tarde noche asunceña.

"Atlético Mineiro fue un rival muy duro, un equipo brasileño, pero nosotros también somos duros y fuimos mejores", valoró la figura de la final.

Su actuación rompió la monotonía de la séptima final argentino-brasileña de la Sudamericana, que en los 90 minutos apenas tuvo acción en sendos remates de fuera del área de los albinegros Bernard (27'), Dudu (59') y Junior Alonso (66').

El primero estrelló su remate en el poste izquierdo de Losada, en la opción de gol más clara hasta entonces, el segundo probó los guantes del guardameta argentino, que rechazó el fusilazo, y el tercero desenfundó un zurdazo que pasó cerca del travesaño.

La más clara de la contienda tuvo lugar en la recta final del alargue, cuando el arquero argentino atajó un mano a mano al delantero Gabriel Teixeira (112'), una acción que recordó la milagrosa salvada del "Dibu" al francés Randal Kolo Muani en Qatar.

"Nivel de selección"

El 1 de la selección albiceleste ganó en el duelo personal al atacante de Francia en el último suspiro de la prórroga y llevó la final del Mundial a la definición desde el punto blanco.

Allí, en el lujoso estadio de Lusail, en Doha, Martínez detuvo el remate de Kingsley Coman y la Argentina de Lionel Messi alzó su tercera Copa del Mundo (4-2 en penales, 3-3 en los 120 minutos). 

En Asunción, donde Lanús doblegó al favorito y conquistó su segunda Sudamericana, tras la ganada en 2013, Losada superó al "Dibu" desde los doce pasos, pues atajó tres disparos, los de Hulk, gran referente del "Galo", Teixeira y el definitivo, el de Vitor Hugo.

No solo se embolsó el mayor trofeo de su vida, sino que también le dio a Mauricio Pellegrino, el entrenador de Lanús, su primer título en los banquillos.

"Todo equipo campeón necesita tener un arquero de este nivel. Nahuel lleva ya demostrando desde hace tiempo que tiene nivel de selección", destacó el extremo Eduardo Salvio, quizás la cara más conocida del "Granate". 

