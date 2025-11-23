Gabriela Borrelli Azara: “Hay que dar una disputa cultural sobre el feminismo para que no sea asociado a la cancelación o a lo represivo”

-Porque creo que hay un acecho conservador. Las ideas de la libertad, en todas las épocas, suelen traer ideas muy conservadoras, respecto al género, las relaciones, etc. Y muchas de las que pensamos el feminismo lo hacemos como una forma de abrir las posibilidades de otra forma de estar en el mundo. Por ejemplo, no procrear o no casarse, cosas que parecen muy básicas ahora, pero crece un cuestionamiento con un ánimo conservador que pone el acento sobre la familia. “Si el estado no te cuida te tiene que cuidar la familia y no tenés que ir al colegio, te tienen que educar en la familia”. O, por ejemplo, el argumento contra la ESI, “que los eduque la familia”. Esa idea retrógrada, de que todo tiene que ser cocinado en la familia, rompe los lazos de comunidades más amplias. El feminismo piensa que es hermoso estar en familia, pero que no es la única posibilidad de aprender cosas del mundo e incluso que, a veces, las familias pueden ser los lugares donde la crueldad es más cercana. Por eso son importantes la escuela, las comunidades, los centros de los clubes deportivos, todos los espacios donde el ser humano se desarrolla. La familia no es el único lugar donde eso ocurre. En este momento, donde hay grandes polémicas -por ejemplo sobre si la escuela debe ser o no pública o qué debe impartirse en ella-, me parece que hay una batalla que dar. Y el feminismo es muy importante ahí por las lecturas y el pensamiento que trae, por las posibilidades de imaginar. El feminismo es un lugar para imaginar.