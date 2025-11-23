Historia familiar que cuenta un país

El crimen es uno de los agujeros negros que los acecha. Padura emplea los recursos de la novela policial y del relato de reconocimiento, uniendo hilos de distintos gestos narrativos. La historia de amor y la historia del crimen se entrecruzan. Rodolfo nunca ha podido sacarse de encima la culpa de la muerte de Angola y Eugenio, perseguido por la violencia interna desde la infancia, mata al monstruoso padre y sale de la cárcel sólo para morir. Una casa partida por una barda, un jubilado que aprende a respirar sin reloj, una relación que insiste con el paso del tiempo y el retorno de un hermano cuya sombra quiere tocar a toda la familia. Un linaje con manchas, abuelos, padres, hijos signados por un mundo sin salida. Las hijas- Aitana y Violeta- deben cortar lazos y alejarse de toda utopía. Todos sienten el peso de la historia y la geografía. La única posibilidad de liberarse está en afrontar sus verdades y encontrar el amor. Fumero, el escritor, conciencia moral del relato, actúa como lazo entre los hermanos, una suerte de Capote indeciso y lleno de escrúpulos. Confiesa “es que de quienes pretendo y por fin voy a escribir es de gente como ella y como Rodolfo: de los derrotados o vencidos que nunca pelearon, los golpeados, los comunes y corrientes, esos seres que se deslizan hacia un final de vida lamentable. Y no por haber cometido crímenes deleznables o tenido grandes equivocaciones o arrastrado muchas dudas, sino solo por haberles tocado existir en su tiempo y espacio y haber tomado (o no haber tomado) determinadas decisiones… y haber sido víctimas del miedo”.