LIfeStyle: el sabroso viaje a la cultura andina

En Salta, entre cerros que parecen detener el tiempo y mesas donde la tradición todavía se sirve caliente, Diane Romero encontró mucho más que un hogar: encontró una identidad. Llegó al Norte argentino desde Estados Unidos —su país natal— y aunque aterrizó aquí por amor, fue la cultura, la gente y el ritmo sereno de esta tierra lo que terminó abrazándola para siempre. Hoy vive en San Lorenzo, rodeada de su familia, tres perros, un gato, una hija que aún comparte la vida cotidiana con ella, y un hijo que reside en su país de origen. Cada día, entre su jardín, la huerta y caminatas por los cerros, profundiza un vínculo que ya forma parte de quién es.
Esa sensibilidad —mitad anfitriona, mitad cronista del sabor— es la que dio origen a The Andean Table, un libro que combina historia, territorio y recetas en una obra que es tanto cultural como culinaria. Allí, Diane invita a descubrir el corazón gastronómico del NOA.
Junto a su socia y amiga Shannon Conly —diseñadora gráfica y fotógrafa— construyó un universo visual y narrativo que celebra al Noroeste desde todos los sentidos. Historias de productores, recetas clásicas, reinterpretaciones modernas y una guía de ingredientes forman un mapa íntimo de la región. Un viaje que empezó como un impulso personal por guardar memorias y terminó convertido en un proyecto que honra a una tierra que la marcó para siempre.
Lifestyle te invita ahora a saborear esta conversación con la autora. Una puerta abierta al NOA más profundo, nutritivo y auténtico.
1. ¿Por que vivis en Argentina y en Salta?
Elegí vivir en Salta porque formé mi familia con un norteño, y con el tiempo la cultura, la gente y el ritmo de vida de esta tierra terminaron abrazándome por completo.
Desarrollamos un proyecto inmobiliario en Cafayate, lo que me permitió conectarme profundamente con los vinos, la tierra, los productos y, sobre todo, con las personas que hacen de esta región un lugar único.
2. ¿De dónde viene tu amor por la cocina?
Mi amor por la cocina nació de mi esencia de anfitriona. Siempre disfruté abrir las puertas de mi casa, organizar cenas y reunir a la gente que quiero. En la cocina encuentro la mejor versión de mí misma: es mi espacio de creatividad, de juego y de expresión. Para mí, la comida es conexión pura; a través de ella compartimos historias, afectos y la riqueza de nuestra cultura.
3. ¿Por que escribir un libro de cocina andina?
Porque cuando viajo descubro la esencia de cada lugar a través de su comida. Siempre disfruté recrear en casa los platos de los países que visito como una manera de conservar memorias: sabores, aromas e ingredientes que me devuelven, en un instante, a esos momentos vividos.
Este libro nace de ese mismo impulso: que otros puedan llevarse un recuerdo del Noroeste argentino, un lugar tan profundo y hermoso que merece viajar con quienes lo conocen —y con quienes aún no.
En el Noroeste tenemos una biodiversidad extraordinaria que da vida a productos únicos: frutas, verduras, hierbas, especias, granos y una riqueza ancestral que pocas regiones del mundo poseen. Sin embargo, muchas veces no somos conscientes del tesoro que tenemos frente a nosotros.
Además, esta es una región que parece detenida en el tiempo, pero en el mejor sentido. Aquí todavía hay personas que cocinan de manera profundamente artesanal: amasan a mano, muelen sus propias especias, elaboran sus quesos y preservan técnicas ancestrales transmitidas de generación en generación.
Ese patrimonio vivo merece ser contado, celebrado y compartido.Y este libro de cocina andina es mi forma de honrarlo y de invitar al mundo a descubrirlo.
4. ¿Que vamos a ver en The Andean Table?
The Andean Table es una invitación a explorar el corazón culinario del Noroeste Argentino. El libro está organizado en secciones que permiten descubrir la región desde múltiples miradas: sus ingredientes, sus recetas, sus historias y la manera en que estas tradiciones pueden integrarse fácilmente en la cocina de hoy.
5. ¿Cómo está formada esta sociedad y cómo nació la idea?
Mi socia y amiga es Shannon Conly. Somos dos norteamericanas que, desde el primer día, encontramos en el trabajo una fuente de disfrute, creatividad y conexión. Shannon es diseñadora gráfica y fotógrafa, y su sensibilidad estética fue fundamental para dar vida visual a The Andean Table.
Trabajar juntas fue realmente especial porque compartimos el mismo amor profundo por el Noroeste Argentino, un lugar que sentimos como nuestro hogar. Nuestra sociedad resultó casi perfecta: Shannon aportó su talento para el diseño, la fotografía y la construcción visual del libro, mientras que yo aporté mi experiencia en el mundo editorial de eeuu, un buen ojo, la investigación y la narrativa culinaria.
Ambas compartimos una pasión sincera por esta región —su gente, su historia, sus paisajes y su cocina—, y ese amor es lo que nos llevó a crear este libro. The Andean Table nació como un proyecto de corazón, hecho con respeto, admiración y un deseo profundo de celebrar un lugar que nos marcó para siempre.
6. ¿Que te atrajo de esta comida regional y por qué recomendarías llevar estas recetas a nuestras mesas?
Más que nada, creo que la mesa es un lugar de unión: donde la familia y los amigos se encuentran, conversan, comparten y celebran. Las mesas nos invitan a detenernos, a disfrutar del momento y a conectar con quienes queremos.Argentina tiene algo muy especial: una forma única de festejar la vida, de valorar lo simple y de poner a la gente en el centro de todo. Esa calidez se siente en cada comida.
Además, estas recetas son profundamente nutritivas, elaboradas con ingredientes naturales y con métodos que respetan la tierra y la tradición. Son platos que alimentan el cuerpo, pero también el alma.
7. ¿Cuáles son los ingredientes típicos de esa zona?
El NOA tiene superalimentos desde hace siglos: quinoa, maíces ancestrales, papas andinas, algarrobo, especias de altura. Un tesoro poco aprovechado - A pesar de tener ingredientes de un valor extraordinario —muchos de ellos considerados superalimentos por su densidad nutricional— la mayoría de la gente local no termina de aprovecharlos ni conoce completamente sus beneficios. Este desconocimiento hace que productos ancestrales, ricos y saludables no estén tan presentes en la vida diaria como podrían estarlo.
El NOA posee un potencial culinario inmenso, todavía subestimado.Pero llegará el día en que esta región sea plenamente descubierta, y sus ingredientes ocuparán el lugar que merecen en la gastronomía mundial. Porque esta tierra, con sus sabores puros y su cocina intacta en el tiempo, tiene todo para convertirse en una de las grandes joyas culinarias del mundo.
Maíces andinos - capia, maíz blanco y morado. Se usan para humitas, tamales, mazamorra.
Papas andinas - Muchas variedades nativas: papa oca
Quinoa - un grano sagrado, cultivado en altura y con un perfil nutricional excepcional.
Ajíes - Ají molido, pimentón, aji kitucho. Secados al sol y llenos de aroma. Lleno de beneficios para el salud.
Algarrobo
Muña-muña, rica-rica, paico, cedrón Usadas para infusiones, remedios caseros y cocina.
Los valles calchaquíes son famosos por su comino y pimentón
Duraznos, higos, chañar, uva criolla, membrillo, higo, tuna, molle, y por supuesto pitaya.
Quesillo, quesos de cabra, quesos frescos elaborados a mano.
8. ¿Cuánto te llevó hacer el libro?
Desde mi primera visita a la Argentina empecé a tomar notas, recopilar recetas y registrar cada experiencia culinaria que me inspiraba. Ese proceso inicial fue espontáneo y natural; simplemente sentía que debía guardar todo lo que descubría.
Pero la creación del libro en sí —investigar a fondo, desarrollar el contenido, cocinar y fotografiar cada receta, viajar para entrevistar a productores y traducir todo al español— me llevó casi tres años.
Fue un trabajo intenso y profundamente gratificante, hecho con mucha dedicación y con el deseo de honrar esta región. (No incluye el tiempo en tomar clases de cocina, food styling y fotografía)
9. ¿Cuál es tu receta favorita y tus platos preferidos?
Mi receta favorita cambia según el momento y la situación, pero si tengo que elegir un clásico del Noroeste es la humita. O algo tan sencillo como el Maíz Capia hervida y servido con Queso de Cabra.
Para los domingos, serian los pancakes de quinoa para el desayuno. Para el almuerzo, una ensalada de quinoa. Para una juntada con amigas, el paté de malbec. Para un asado, las costillas con salsa de barbacoa y con membrillo
10. ¿Como es el día de Diane?
Empiezo temprano; las mañanas tranquilas me inspiran a crear. Es el momento en el que investigo nuevos productos, diseño experiencias y conecto con personas que comparten la misma pasión por esta región. Me encantan todas las actividades qué giran en torno a la cocina, mi jardín, la huerta y mi hogar.
Casi todos los días subo a los cerros de San Lorenzo. Allí encuentro una energía particular, como si el tiempo avanzara distinto. En el Noroeste hay algo único: una cultura que parece detenida en el tiempo, donde las tradiciones siguen vivas, los sabores se conservan puros y las técnicas se transmiten de generación en generación sin apuro.
Hoy sigo avanzando con mi propio proyecto, Urban Andino, una línea de especias y productos regionales pensada desde otra mirada, más contemporánea pero fiel a suorigen. Y para 2026, estoy preparando tours culinarios por los Valles Calchaquíes, para que otros puedan vivir esta cultura que tanto me inspira.
Cada día es distinto, pero todos tienen algo en común: mi deseo profundo de comunicar el amor, las historias y la magia de esta tierra que me adoptó.