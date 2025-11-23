El sabroso viaje a la cultura andina

En Salta, entre cerros que parecen detener el tiempo y mesas donde la tradición todavía se sirve caliente, Diane Romero encontró mucho más que un hogar: encontró una identidad. Llegó al Norte argentino desde Estados Unidos —su país natal— y aunque aterrizó aquí por amor, fue la cultura, la gente y el ritmo sereno de esta tierra lo que terminó abrazándola para siempre. Hoy vive en San Lorenzo, rodeada de su familia, tres perros, un gato, una hija que aún comparte la vida cotidiana con ella, y un hijo que reside en su país de origen. Cada día, entre su jardín, la huerta y caminatas por los cerros, profundiza un vínculo que ya forma parte de quién es.