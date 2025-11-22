Guillermo Francos confesó que quería seguir al frente del Gabinete y dejó abierta su vuelta si Milei se lo pide

El ex jefe de Gabinete, Guillermo Francos, afirmó este sábado que su salida del Poder Ejecutivo se produjo “en buenos términos”, aunque admitió que le habría gustado continuar al frente de la coordinación ministerial. Además, no descartó regresar al Gobierno en el futuro si el presidente Javier Milei se lo solicita.
En declaraciones radiales, Francos sostuvo que su desvinculación fue “absolutamente amistosa”, pero aclaró que no se debió a una falta de voluntad propia. “Me hubiera gustado ser jefe de Gabinete con un bloque de 90 diputados y uno de senadores de 20”, señaló, en referencia al respaldo legislativo que, aseguró, hubiera facilitado su tarea en la articulación política. “Con mayor apoyo, hubiese sido más fácil”, remarcó.
El ex ministro coordinador también dejó abierta la posibilidad de reincorporarse al Ejecutivo. “Si el Presidente me pide alguna colaboración, yo estoy dispuesto a hacerlo”. Al mismo tiempo, reafirmó su compromiso con la gestión. “Estoy bien, asumiendo que ya no soy jefe de Gabinete, viendo que Argentina sigue un rumbo totalmente claro y esto se verá reflejado en los años venideros”.
Francos se refirió además al rol de su sucesor, Manuel Adorni, y destacó su capacidad para llevar adelante la conducción del Gabinete. “Adorni no viene de la política, pero demostró ser un vocero presidencial muy original. Creo que puede coordinar el Gabinete sin problemas. Es joven y tiene que hacer su experiencia, me parece que lo va a hacer bien”, evaluó.
En cuanto al nuevo ministro del Interior, Diego Santilli, el ex funcionario valoró su “oficio”, aunque advirtió que el Gobierno deberá acompañarlo con recursos. “Santilli tiene mucho oficio, pero a ese oficio hay que ponerle unos mangos, porque si no tiene nada para ofrecer es muy difícil. Pero como va a haber obras de infraestructura hechas por concesión, la etapa va a ser distinta y va a poder negociar mucho más ese tema”, explicó.
Francos también respaldó el avance del acuerdo comercial que la administración Milei negocia con Estados Unidos. “Lo que está haciendo el Presidente con el acuerdo que se delineó y va a ir avanzando en distintos aspectos generó la posibilidad de comerciar con Estados Unidos, que es un mercado enorme para la Argentina”, afirmó.
Y agregó: “Más allá de la afinidad ideológica, el Presidente advirtió que Argentina es un país estratégico para Estados Unidos y Estados Unidos considera lo mismo de la Argentina”.