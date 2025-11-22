Guillermo Francos confesó que quería seguir al frente del Gabinete y dejó abierta su vuelta si Milei se lo pide

En cuanto al nuevo ministro del Interior, Diego Santilli, el ex funcionario valoró su “oficio”, aunque advirtió que el Gobierno deberá acompañarlo con recursos. “Santilli tiene mucho oficio, pero a ese oficio hay que ponerle unos mangos, porque si no tiene nada para ofrecer es muy difícil. Pero como va a haber obras de infraestructura hechas por concesión, la etapa va a ser distinta y va a poder negociar mucho más ese tema”, explicó.