Los Tordos y “La 16”: color, historia y una hinchada que cruzó el país para alentar en el “Veco” Villegas

Pegado a la línea de cal, estaba José Amprino, uno de los que viajó para acompañar al plantel. Con apenas 18 años y viviendo su primer “Veco”, explicó cómo se gestó el viaje. “Pasó que los muchachos, sobre todo nuestro staff, armaron una lista de buena fe con 28 personas. Pero además apareció la chance de que ninguno se quedara en Mendoza. Todos iban a venir a alentar a los pibes porque somos un equipo entero, y esos 28 forman parte de estos 50 que estamos acá”, contó. “Nos pusimos ese nombre porque le copiamos a Boca, que utiliza la 12. En el caso del rugby, que juegan 15 jugadores, decidimos ponerlos la 16 porque somos ese aliento extra que tienen nuestro compañeros para competir”, explicó en relación al nombre.