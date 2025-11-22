Secciones
DeportesRugby

Los Tordos y “La 16”: color, historia y una hinchada que cruzó el país para alentar en el “Veco” Villegas

La bandera mendocina se hizo notar en la cancha 1 de Tucumán Rugby durante el ajustado 12-9 ante CUBA.

COLOR. Según contó Amprino, alrededor de 20 mendocinos viajaron para alentar a sus compañeros de Los Tordos en el Veco Villegas. COLOR. Según contó Amprino, alrededor de 20 mendocinos viajaron para alentar a sus compañeros de Los Tordos en el Veco Villegas. Analía Jaramillo/LA GACETA.
Benjamín Papaterra
Por Benjamín Papaterra Hace 1 Hs

En una de las tribunas de la cancha 1 de Tucumán Rugby, mientras Los Tordos y CUBA disputaban un partido cerrado que terminaría 12-9 a favor de los “Pájaros”, una bandera se encontraba colgada del cerco de la cancha: “La 16”. No era solo un trapo. Era el símbolo de una hinchada que convirtió la jornada del “Veco” Villegas en algo más que un torneo juvenil: le puso color, ruido y un aliento permanente.

Entre paraguas, banderas y una energía incesante, la delegación mendocina marcó presencia desde el inicio. Reclamaron faltas, celebraron cada punto y sostuvieron un ambiente que contrastaba con la tensión del partido. La escena no sorprende a quienes conocen la historia del certamen: Los Tordos son un habitual del torneo y fueron campeones en 1988, la primera edición en la que el campeonato adoptó oficialmente el nombre de Carlos Alfredo “Veco” Villegas.

Pegado a la línea de cal, estaba José Amprino, uno de los que viajó para acompañar al plantel. Con apenas 18 años y viviendo su primer “Veco”, explicó cómo se gestó el viaje. “Pasó que los muchachos, sobre todo nuestro staff, armaron una lista de buena fe con 28 personas. Pero además apareció la chance de que ninguno se quedara en Mendoza. Todos iban a venir a alentar a los pibes porque somos un equipo entero, y esos 28 forman parte de estos 50 que estamos acá”, contó. “Nos pusimos ese nombre porque le copiamos a Boca, que utiliza la 12. En el caso del rugby, que juegan 15 jugadores, decidimos ponerlos la 16 porque somos ese aliento extra que tienen nuestro compañeros para competir”, explicó en relación al nombre.

La organización fue casi sobre la hora. “Fue a último momento, pero los entrenadores se coordinaron para que pudiéramos venir todos”, indicó. Entre lo que trajeron desde Mendoza estaba La 16, la bandera que usa habitualmente la hinchada de la Primera del club. “Nos la prestaron los chicos de la Primera, por eso la trajimos. Es un símbolo para nosotros”, explicó.

Amprino todavía no forma parte del plantel que disputa el torneo: es su primer año en la categoría, y recién el próximo tendría su última oportunidad para jugarlo. Aun así viajó. “Me tocó venir a ver el partido. El año que viene sería mi último Veco”, dijo mientras miraba a sus compañeros en la cancha.

Los Tordos aportaron algo más que apoyo: dejaron una estampa de identidad y pertenencia. Y “La 16” volvió a flamear lejos de Mendoza, recordando que en el “Veco” Villegas siempre hay historias por contar.

Temas MendozaTucumán Rugby Club
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Dos niñas dejarán de usar el apellido paterno
1

Dos niñas dejarán de usar el apellido paterno

La Corte Suprema de Justicia de Tucumán se prepara para elegir a su presidente
2

La Corte Suprema de Justicia de Tucumán se prepara para elegir a su presidente

Causa Cuadernos: “El dinero iba a la Quinta de Olivos”
3

Causa Cuadernos: “El dinero iba a la Quinta de Olivos”

Fórmula 1 en Las Vegas: qué pasó en la Qualy, la posición de Colapinto y a qué hora es la carrera
4

Fórmula 1 en Las Vegas: qué pasó en la Qualy, la posición de Colapinto y a qué hora es la carrera

Falleció la niña de siete años baleada en un ataque en San Cayetano
5

Falleció la niña de siete años baleada en un ataque en San Cayetano

Los agentes de tránsito de San Miguel de Tucumán incorporarán “bodycams”
6

Los agentes de tránsito de San Miguel de Tucumán incorporarán “bodycams”

Más Noticias
Lawn Tennis renovó sus autoridades: Lucas Ferro es el nuevo presidente del club

Lawn Tennis renovó sus autoridades: Lucas Ferro es el nuevo presidente del club

Final de la Copa Sudamericana 2025: horario, TV y previa de Atlético Mineiro vs Lanús

Final de la Copa Sudamericana 2025: horario, TV y previa de Atlético Mineiro vs Lanús

Se viralizó una foto de la China Suárez sin filtros: así luce al natural

Se viralizó una foto de la China Suárez sin filtros: así luce al natural

A qué hora exacta corre Colapinto el Gran Premio de Las Vegas esta noche

A qué hora exacta corre Colapinto el Gran Premio de Las Vegas esta noche

La Corte Suprema de Justicia de Tucumán se prepara para elegir a su presidente

La Corte Suprema de Justicia de Tucumán se prepara para elegir a su presidente

Fórmula 1 en Las Vegas: qué pasó en la Qualy, la posición de Colapinto y a qué hora es la carrera

Fórmula 1 en Las Vegas: qué pasó en la Qualy, la posición de Colapinto y a qué hora es la carrera

Dos niñas dejarán de usar el apellido paterno

Dos niñas dejarán de usar el apellido paterno

Aguas abiertas en El Cadillal: más de 200 nadadores en la segunda fecha del Circuito NOA 2025

Aguas abiertas en El Cadillal: más de 200 nadadores en la segunda fecha del Circuito NOA 2025

Comentarios