Yanina Latorre y Cinthia Fernández tuvieron un tenso cruce: "No voy a cambiar de opinión"

Cinthia Fernández volvió a quedar en el centro de la escena tras responder con dureza a los cuestionamientos de Yanina Latorre sobre la modalidad en la que cursa sus estudios universitarios. Todo comenzó cuando la panelista de El Trece habló públicamente sobre las razones que la llevan a estudiar de manera virtual.
“Sigo estudiando online porque no tengo los papitos como tuvo Lola, que le pagaron la Di Tella durante seis años”, expresó Cinthia, quien detalló que, por cuestiones laborales y de tiempo, solo puede continuar su formación de manera remota en la Universidad Siglo XXI de La Plata.
Días atrás, Latorre la había criticado por no asistir a clases presenciales, lo que desencadenó la reacción de Fernández. “¿Cuál es el problema de estudiar? ¿Cuál es el problema de estudiar online? Me mató por estudiar primero, y después por estudiar online”, cuestionó en una entrevista con LAM (América).
Además, Fernández habló de un supuesto ensañamiento por parte de la conductora de SQP (América): “Tiene una saña conmigo, no sé por qué, ya hace rato”. Y agregó con enojo: “Si opinan de mí, yo puedo opinar de lo que dicen. ¿O tengo que pedir permiso?”.
La réplica de Yanina Latorre: “No voy a cambiar de opinión”
Desde su programa en América, Yanina Latorre salió al cruce y negó estar en conflicto con Cinthia. “No estoy enojada con Cinthia. La que vive enojada conmigo es ella, porque yo opino y digo lo que pienso”, sostuvo.
Latorre volvió a cuestionar la modalidad en que la panelista cursa su carrera de Derecho: “Me parece poco serio estudiar de canje y es un pensamiento que no voy a cambiar. No voy a cambiar de opinión”.
La conductora también se mostró molesta porque Cinthia mencionó a su hija Lola en sus declaraciones. “Ella llora y dice que no tiene una mamá y un papá que le pague la universidad privada como a mi hija. No sé por qué se mete con ella. Mi hija es abogada, se recibió en la Universidad Di Tella porque decidió ella estudiar, como corresponde”.
En la misma línea, Latorre sumó: “Tengo otro hijo que estudia Derecho, que se recibe el año que viene, y no habla las pavadas de Cinthia Fernández. Va a la UB (Universidad de Belgrano) porque le gustó. También podría estudiar en una del Estado, que no hace falta pagar”.