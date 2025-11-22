Yanina Latorre y Cinthia Fernández tuvieron un tenso cruce: "No voy a cambiar de opinión"

La conductora también se mostró molesta porque Cinthia mencionó a su hija Lola en sus declaraciones. “Ella llora y dice que no tiene una mamá y un papá que le pague la universidad privada como a mi hija. No sé por qué se mete con ella. Mi hija es abogada, se recibió en la Universidad Di Tella porque decidió ella estudiar, como corresponde”.