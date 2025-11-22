El que calla, otorga: la impunidad de la AFA y sus turbios manejos comprometen a Milei

¿Por qué, los actuales dirigentes del fútbol siguen a Tapia en su proceder cuasi dictatorial, aún a costa de los papelones que pasan ellos mismos, porque lo que menos hacen es defender a los socios que los eligieron? En primer lugar, porque la AFA los tiene agarrados por asistencias de dinero bastante digitadas de acuerdo a la obsecuencia de cada uno y premiados con viajes algunos otros. También porque se sospecha que el titular de la entidad o sus amanuenses mandan a decapitar a todo aquel que se les cruza y allí, entran la cabeza de los integrantes de los clubes que no se cuadran, con Estudiantes de La Plata en primer lugar. Falta dignidad en la dirigencia y ellos suelen decir casi en secreto que en el sistema de terror impuesto lo que está en juego es la permanencia de los clubes que representan y que, de no alinearse, quedan expuestos a castigos vía tribunal de Disciplina para jugadores o técnicos.