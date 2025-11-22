Desapareció otra jubilada en Chubut: la mujer, de 80 años, salió en pleno temporal y no volvió más

La desaparición de Eva García, una mujer de 80 años residente en Puerto Madryn, mantiene en vilo a toda la comunidad chubutense. La jubilada salió de su vivienda el pasado lunes por la tarde, en plena intensidad del temporal de viento que azotó la ciudad, y desde entonces no se sabe nada de ella. La familia, que denunció su ausencia al notar que la casa seguía igual que el día anterior, teme que la mujer -que sufre episodios de desorientación- haya perdido el rumbo en medio del clima adverso.