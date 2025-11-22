Desapareció otra jubilada en Chubut: la mujer, de 80 años, salió en pleno temporal y no volvió más

La desaparición de Eva García, una mujer de 80 años residente en Puerto Madryn, mantiene en vilo a toda la comunidad chubutense. La jubilada salió de su vivienda el pasado lunes por la tarde, en plena intensidad del temporal de viento que azotó la ciudad, y desde entonces no se sabe nada de ella. La familia, que denunció su ausencia al notar que la casa seguía igual que el día anterior, teme que la mujer -que sufre episodios de desorientación- haya perdido el rumbo en medio del clima adverso.
Según la investigación, Eva salió de su domicilio ubicado en avenida Gales al 2.500 alrededor de las 18. El temporal que afectó a la provincia a comienzos de la semana podría haber dificultado su orientación y desplazamiento, según indicaron los socorristas que trabajan en el caso.
La alarma familiar y el rápido inicio del operativo
El operativo de búsqueda se activó inmediatamente después de que uno de los hijos de Eva regresara del trabajo y notara que la casa estaba exactamente igual que el día anterior. De inmediato dio aviso a las autoridades, y la Oficina de Búsqueda de Personas de Puerto Madryn coordinó el despliegue policial y de organismos de emergencia.
Pablo Salias, un amigo cercano de la familia, contó a Canal 12 Web que la mujer suele circular en un radio muy reducido y es conocida por los vecinos, que habitualmente la asisten cuando la ven fuera de su casa.
“Ella nunca se va muy lejos. Cuando sale, siempre alguien la ve y la ayuda. Ya se había perdido una vez, pero la trajeron enseguida. Nunca había pasado tanto tiempo sin aparecer”, relató. También señaló que la jubilada había dejado todas sus pertenencias, incluido su documento, y que la familia no sabe si llevaba un celular.
Búsqueda contrarreloj: perros, drones y múltiples sectores rastrillados
Con información aportada por LM Neuquén, se confirmó que la búsqueda abarca diversos puntos de la ciudad del Golfo. Participan efectivos policiales, personal de Protección Civil, el CEPA y voluntarios de la comunidad.
Este viernes, las tareas se concentraron en la zona del barrio La Colina, la avenida 20 de Junio, la rotonda de salida de Puerto Madryn y las bardas cercanas a San Miguel, además de sectores de quintas.
Salias detalló que los perros rastreadores detectaron el último rastro en Periodistas Chubutense, a unos cien metros hacia el interior del campo, en dirección al acceso sur de la ciudad. Sin embargo, las condiciones climáticas complicaron la tarea:
“Con la lluvia, los perros no pueden seguir el rastro”, explicó.
Al mismo tiempo, otro grupo trabajó en la zona de la barda, ubicada a varios kilómetros, pero sin hallar indicios ni objetos personales de la mujer. Mientras tanto, uno de los hijos de Eva revisa cámaras de seguridad para reconstruir un posible recorrido.
Señales confusas sobre su vestimenta
Para facilitar la búsqueda, las autoridades difundieron imágenes y una descripción física de la mujer. Eva García mide alrededor de 1,50 metros, es de contextura delgada, tiene tez trigueña y cabello castaño corto.
Sin embargo, existe cierta contradicción en los reportes sobre la ropa que llevaba al salir de su casa: algunos testimonios indican que vestía pantalón de jean azul, zapatillas negras y un buzo beige, mientras que otros mencionan un suéter blanco con detalles negros y rosa, o incluso una campera clara, posiblemente blanca.
El municipio y fuerzas de seguridad amplían el operativo
Desde el martes, familiares, vecinos, policías y equipos municipales recorren tanto áreas urbanas como rurales, ante la posibilidad de que Eva haya caminado más allá de su zona habitual. Las autoridades advierten que, con el paso de las horas, cada minuto es clave.
La División Policial de Investigaciones emitió un pedido urgente de colaboración ciudadana para ubicar a la mujer.
“Si alguien la ve, que la retenga y avise de inmediato a la policía o a los números que están circulando. Todo el mundo sabe que la estamos buscando”, imploró el amigo de la familia.
Cualquier información puede ser comunicada a la comisaría más cercana, al 101 o al teléfono 2804-562486.