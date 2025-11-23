El "boom" de la logística en el norte del país

Los Directivos y la Visión de Futuro

El momento más emotivo de la noche fue el descubrimiento de la placa inaugural y el mensaje de los directivos. Gonzalo Guerra, Socio Fundador y Director Comercial, destacó el camino recorrido: "Este concesionario no nació de un día para el otro. Es la materialización de 10 años de esfuerzo y trabajo, de desafíos superados y, sobre todo, de un vínculo fuerte y leal con nuestros clientes. Por eso, que estemos hoy aquí dando inicio a este sueño hecho realidad es un orgullo para la firma Guerra Hnos. y para FOTON Argentina".