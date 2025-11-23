El "boom" de la logística en el norte del país

FOTON Argentina y Guerra Camiones Inauguran un Hito Regional: El Concesionario Integral Más Moderno del NOA, de la mano de la firma tucumana Guerra Camiones. No fue solo un corte de cinta, sino una declaración de confianza en el desarrollo productivo y logístico. El evento convocó a autoridades provinciales, empresarios del sector y a los máximos directivos de las compañías ligadas al Transporte.
Guerra Hnos con sus Diez Años de Historia y Liderazgo en el Mercado, Fundada por sus socios Gastón y Gonzalo Guerra, se consolidó como representantes claves para las provincias de Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca de la marca FOTON, líder mundial de origen chino en ventas de camiones, cuya terminal importadora en el país es Corven Motors Argentina, del prestigioso Grupo Iraola.
El flamante Concesionario FOTON Tucumán está estratégicamente emplazado en el Acceso Sur de la Capital, una zona industrial de alto tránsito de Camiones y Este proyecto además de Ofrecer a sus clientes el line-up completo de la marca (Ultra Livianos, Pick-up, Livianos, Medianos y Pesados), brindará una solución integral con su destacada área de Post Venta, garantizando un servicio de calidad , con ocho islas de trabajo para mantenimiento y seis de Recepción y Diagnóstico, Salon exclusivo de Venta de Repuestos y Accesorios Originales y la novedad de contar con Talleres Móviles para dar asistencia en cualquier eventualidad a los usuarios FOTON en la Región Norte del país.
Los Directivos y la Visión de Futuro
El momento más emotivo de la noche fue el descubrimiento de la placa inaugural y el mensaje de los directivos. Gonzalo Guerra, Socio Fundador y Director Comercial, destacó el camino recorrido: "Este concesionario no nació de un día para el otro. Es la materialización de 10 años de esfuerzo y trabajo, de desafíos superados y, sobre todo, de un vínculo fuerte y leal con nuestros clientes. Por eso, que estemos hoy aquí dando inicio a este sueño hecho realidad es un orgullo para la firma Guerra Hnos. y para FOTON Argentina".
Junto a él, participaron del corte de cinta y la bendición de sus instalaciones, los directivos Gastón Guerra (Socio Fundador y Director de Post Ventas de Guerra Hnos. SRL) ,Sergio Posternak ( Director Ejecutivo de FOTON Argentina) y Federico Reser (Director de Estrategia y Producto de FOTON Argentina), Gabriel Angulo (Director de Post Venta de Fotón Argentina) , Guido Cotarelo (Director de Desarrollo de Red Foton Argentina), Equipos de Trabajo de Fotón Argentina y Guerra Camiones, quienes coincidieron en que esta nueva Estructura Comercial es un símbolo de confianza y un paso clave para el crecimiento de la red de Concesionarios FOTON en el país.
El acto finalizó con un brindis y el reconocimiento especial por parte de los directivos a los hermanos Guerra. El evento reforzó el compromiso de Guerra Camiones de seguir invirtiendo en la región, ofreciendo soluciones de logística de vanguardia y marcando la pauta en la excelencia de servicio post-venta.
Por último, la Firma Guerra Hnos, invita a sus clientes a visitarlos en su Nuevo Concesionario integral en Avenida Roca 3001 esquina Lincoln en San Miguel de Tucumán y agradece el apoyo constante recibido durante todos estos años en el mercado automotor, siendo pioneros absolutos en la comercialización de productos de origen chino en la provincia de Tucumán.